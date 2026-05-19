Magaly Medina cuestiona a esposa de André Carrillo por "aguantar" tanto tiempo: "El amor no humilla"

Magaly Medina volvió a opinar fuerte y claro sobre un tema de farándula. Esta vez, la conductora habló de la crisis matrimonial entre André Carrillo y su pareja, Suhayla Jad, luego de que la modelo española publicara un mensaje que llamó mucho la atención.

Magaly Medina analiza mensaje de esposa de André Carrillo

La esposa del futbolista sorprendió al reconocer que debió alejarse hace tiempo. En su publicación, Suhayla escribió que "tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua", frase que fue analizada por la popular "Urraca" en su programa.

Magaly Medina comentó que las palabras de Suhayla Jad dejan ver que la relación con André Carrillo no habría estado bien desde hace mucho tiempo. Para la conductora, no se trataría de una crisis reciente, sino de una situación que se habría venido arrastrando desde meses atrás.

Según Magaly, las señales ya se notaban en redes sociales. La periodista señaló que la pareja dejó de mostrarse junta y también habría dejado de seguirse en Instagram.

"Nos está hablando de una conducta, que al parecer, no ha sido de ahora, sino una conducta que la ha dañado de hace bastante tiempo, incluso de cuando ella esta embarazada. Eso es algo que suponemos ella permitió, ella toleró, ella aguantó... Desde octubre del año pasado ellos dejaron de publicar cosas y de seguirse", comentó Magaly.

La conductora también se detuvo en la frase donde Suhayla dijo que tardó en irse por ingenua. Para la "Urraca", esa palabra podría significar que la modelo creyó en explicaciones o promesas dentro de la relación.

"¿Qué quiere decir por ingenua? En que tal vez ella, él le decía algo y ella se lo creía. Esta es una situación que no es de ahora", explicó la periodista en "Magaly TV La Firme".

Magaly Medina también resaltó que Suhayla Jad no solía hablar de temas tan privados. Por eso, consideró que esta publicación muestra que la situación ya habría llegado a un punto difícil para la pareja.

La "Urraca" cuestiona quedarse por los hijos

Uno de los puntos que más cuestionó Magaly fue que Suhayla haya dicho que se quedó por sus hijos. Para la conductora, muchas mujeres creen que permanecer en una relación complicada protege a los niños, pero ella considera que puede pasar todo lo contrario.

"A veces muchas parejas cuando no se separan para no divorciarse o algunas mujeres y algunos hombres también. El pretexto es los hijos, pero los hijos son los que más sufren viendo situaciones desagradables dentro de su casa, situaciones tirantes que los padres creen que esos niños, por muy chicos que son, no están captando ese mal ambiente que se vive en casa", comentó.

La figura de ATV aseguró que los niños pueden sentir cuando existe tensión o problemas entre sus padres, aunque los adultos intenten ocultarlo. Además, dejó claro que usar a los hijos como motivo para sostener una relación dañada no siempre es lo más sano.

"Y todos sabemos hoy en día que los niños desde muy pequeños captan esa mala energía entre los adultos. Entonces, no hay pretextos de que por mis hijos o por amor", sentenció.

Luego, Magaly dejó una reflexión sobre lo que, para ella, no debe confundirse con amor. La conductora fue tajante al decir que una relación sana no puede estar marcada por dolor, humillaciones o abandono.

"El amor no humilla, el amor no maltrata, el amor no te hace daño, el amor no te hace pasar un mal embarazo, el amor no te desampara. El amor es apoyo, es respeto, es solidaridad, es compasión, es una serie de sentimientos que hacen que jamás la otra persona quiera causarte un daño, nunca ver tu dolor, nunca verte llorar, nunca verte sufrir", expresó.

Además, Magaly agregó que el amor verdadero debe tener respeto, apoyo y consideración. Por eso, rechazó la idea de quedarse en una relación donde una persona termina sufriendo.

En conclusión, Magaly Medina analizó el mensaje de Suhayla Jad y cuestionó que haya permanecido tanto tiempo en una relación que, según dejó entrever, le habría causado dolor. La conductora sostuvo que los hijos no deben ser usados como motivo para sostener una relación dañada y remarcó que el amor no debe humillar, maltratar ni hacer sufrir.