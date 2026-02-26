Magaly criticó a Laura Spoya por bromas sobre su accidente tras regreso al streaming: "Es una irresponsable"

Magaly Medina volvió a generar titulares al criticar a Laura Spoya por su regreso al pódcast La Manada. Cuestionó la rapidez con la que retomó sus transmisiones y la ligereza con la que bromeó sobre el accidente que la mantuvo varios días hospitalizada.

Magaly cuestiona bromas y rapidez en el regreso

Durante su comentario en televisión, Magaly Medina reflexionó sobre la gravedad del accidente de Spoya y lo comparó con el caso de Lizeth Marzano, la deportista fallecida en San Isidro. La conductora recordó que Spoya podría haber ocasionado un desenlace igual de trágico.

"Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida, que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando, felizmente para ella se topó con una palmera y con un muro, salió bien librada. Por que está viva, tendrá tres o cuatro tornillos, pero está vivita y coleando", señaló Medina.

Enseguida, la periodista cuestionó la premura con la que Spoya decidió retomar su programa digital y criticó que hiciera chistes respecto a las transmisiones que realizará desde casa, como jugar Mario Kart, en alusión al accidente automovilístico que protagonizó.

"No sé por qué loquearse por aparecer en su programa de streaming con una actitud poco empática, reflexiva, solamente bromear y chonguear. Y eso no es. Estuviste a punto de morir y causar un accidente que todos estaríamos lamentando y no es para que estés bromeando al respecto. Me parece una irresponsable porque además admite el error que cometió", añadió Medina.

Falta de reflexión y responsabilidad

La conductora enfatizó que Spoya no ha mostrado la sensibilidad necesaria para abordar el tema. Afortunadamente, recordó, durante su despiste no atropelló a nadie ni provocó un accidente mayor, ya que solo terminó empotrada contra un muro en la avenida Encalada tras chocar con un árbol.

"¿Dónde está el momento de su reflexión, el momento que dice 'sí, he cometido un gravísimo error'? No hay. Hay bromas bastante inadecuadas", puntualizó la periodista.

Finalmente, Magaly Medina cuestionó también a los compañeros de pódcast de Spoya, quienes, según dijo, no indagaron con seriedad sobre el accidente y permitieron que quedaran dudas respecto a lo ocurrido. Entre estos hechos, mencionó que un joven retiró objetos de la camioneta de la modelo, lo que, según la periodista, podría haber alterado la escena del accidente.

En conclusión, con estas declaraciones, Magaly Medina busca subrayar la importancia de la responsabilidad y la reflexión tras accidentes graves, al tiempo que advierte sobre la forma en que los influencers manejan su exposición mediática frente a la opinión pública.