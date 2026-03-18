Laura Spoya salió a defender a Mario Irivarren tras ampay en Argentina: "Esto ha sido vendido"

Luego de las comprometedoras imágenes donde Mario Irivarren faltaría el respeto a su relación con Onelia Molina durante su viaje a Argentina, su amiga Laura Spoya ha salido a defenderlo. La exreina de belleza señala que todo habría sido comprado por los reporteros de Magaly.

Laura Spoya afirma que ampay fue vendido

Por medio del podcast 'La Manada', Laura Spoya y Gerardo PE estaban iniciando el programa cuando anunciaron que Mario Irivarren llegaría para dar su descargo sobre el ampay donde fue protagonista. Mientras tanto, leían los comentarios de los usuarios que los veían y notaron uno en particular.

"Acá solo hay un responsable y es Mateo Garrido Lecca que habló de la despedida de los guerreros", expresó uno de los usuarios dejando sorprendido a Gerardo.

Aunque uno de los conductores se quedó sorprendido, Laura Spoya confirmó que sería todo cierto ya que fue Mateo Garrido Lecca, quien días atrás dio aquella información en su mismo podcast y habría sido captado por los 'urracos' para que sigan a los chicos realitys en la despedida de soltero de su amigo.

"Donde Mateo quema en vivo acerca de las despedidas porque en realidad esto ha sido vendido, han tirado dedazo ahí", declaró.

En otro momento, Laura Spoya sale a defender a Mario Irivarren que sí cometió sus errores, pero que por eso no lo van a criticar. Aunque envió su solidaridad a Onelia Molina, muchos seguidores la cuestionaron por minimizar su dolor.

"Tampoco vamos a crucificar a nadie. A Mario lo queremos un montón. También le mandamos toda la vibra a Onelia, sé que es una buena chica. Sinceramente, así yo sí me siento un poco mal; tú sabes que yo vibro. Nuestra total solidaridad porque, bueno, es que es chibola. Es un tema bien complicado", expresó.

¿Mateo los delató?

A raíz de las imágenes emitidas por el programa de Magaly Medina, muchos usuarios recordaron las declaraciones que dio Mateo Garrido en el mismo podcast de 'La Manada' hablando de la despedida de soltero que asistiría Irivarren en Argentina con varios de sus compañeros.

"Los guerreros se van a llevar a Franchesco a su segunda despedida de soltero este fin de semana a Argentina", comentó el joven durante su visita al programa de streaming.

De esta manera, Laura Spoya señala que todo este asunto del ampay a Mario Irivarren fue comprado por el programa de Magaly Medina. Además, señala que el viaje de despedida de soltero se informó anteriormente por Mateo Garrido Lecca en su mismo podcast.