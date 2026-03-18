Onelia Molina se quiebra en vivo al hablar del ampay de Mario Irivarren: "Es una situación difícil"

Mario Irivarren junto a Said Palao se convirtieron en protagonistas de un ampay con mujeres en un yate en Argentina. Ante esto, Onelia Molina anunció el fin de su romance con 'La Calavera Coqueta' y no pudo evitar quebrarse en vivo.

Onelia Molina reaparece en podcast

Al final del podcast 'Doble Sentido', Onelia Molina reapareció para hablar sobre el fin de su relación romántica con Mario Irivarren tras ampay en Argentina con mujeres en un yate. Ante esto, la joven reafirmó que no regresará con el exchico reality.

"Yo mandé un comunicado y dije que es lo último. Mi relación ha sido pública y también es de la misma manera que decido terminar todo esto. Yo me retiro de esto en paz y con la tranquilidad de saber que hice las cosas bien, que actué bien, que actué desde el amor, el respeto y sobre todo desde los valores que en mi casa me inculcaron", expresó.

En otro momento, la joven comienza a quebrarse en vivo con lágrimas en los ojos al hablar de su separación. Afirma que no le gusta que la vean así de vulnerable, pero las imágenes del ampay le chocaron profundamente.

"Siento que es una situación difícil. No me gustaba mostrarme de esta manera vulnerable, pero son acciones, actos muy fuertes y siento que de por sí los videos, las faltas de respeto y la falta de valores hablan por sí solos. No estoy dispuesta a aceptar ningún tipo de falta de respeto hacia mi persona. No más", declaró.

Estará alejada de las cámaras por un tiempo

Así mismo, Onelia Molina dejó en claro que estará ausente algunos días en el podcast 'Doble Sentido' para poder sobrellevar su separación con Mario Irivarren tras ampay a nivel nacional. Agradeció el apoyo del público, pero sí pidió a la prensa empatía porque será su última declaración al respecto.

"Ustedes me conocen como una persona fuerte, una persona que lucha por lo que quiere, por lo que tiene. A partir de hoy soy la misma mujer, voy a luchar porque tengo un montón de personas por las cuales sí vale la pena luchar, y es mi familia. Entonces, agradezco su comprensión y espero que respeten de aquí en adelante mi silencio. Muchísimas gracias. Para mí este tema está cerrado", expresó.

De esta manera, Onelia Molina confirmó el fin de su relación con Mario Irivarren y no piensa volver con él, como anteriormente ha pasado. Entre los ojos llorosos señaló que ver las imágenes del ampay le han afectado mucho y no quiere volver a hablar de ello.