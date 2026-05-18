Heydi Amado responde a Monserrat y niega haberse metido en su relación con Melcochita: "Él tomó la decisión"

Heydi Amado y Melcochita confirmaron su relación y han venido compartiendo detalles de su romance en distintos medios. Sin embargo, la pareja se ha visto envuelta en polémica tras las acusaciones de Monserrat Seminario, quien señaló a la joven de 22 años por haberse metido en su matrimonio.

Heydi Amado le responde a Monserrat Seminario

En una reciente entrevista, Monserrat Seminario calificó a Heydi Amado de "intrusa", asegurando que ella sigue siendo la esposa de Melcochita. Además, sostuvo que tanto la joven como Pablo Villanueva habrían iniciado su relación cuando aún compartían la casa familiar, donde ella incluso la trataba como una hija más.

En declaraciones para el pódcast 'Q'Bochinche!', la joven de 22 años intentó mantener la calma frente a las acusaciones, asegurando que ya esperaba este tipo de comentarios.

"Me tomó todo por sorpresa, aunque sí sabía que iba a hablar esas cosas porque lo hizo en su TikTok y cuando tuvo la cámara de Magaly empezó a hablar más. Respeto sus comentarios, aunque no estoy de acuerdo, no los comparto", señaló.

Heydi Amado aclaró que su relación con Melcochita no inició durante la convivencia con Monserrat Seminario, sino después de la separación del cómico. Según explicó, fue en ese momento cuando comenzaron a acercarse y ella empezó a brindarle apoyo.

"En el tiempo que hemos estado en la casa no ha habido nada. Yo me retiro, él se retira. Después de todos los problemas como cuando quedó la cuenta en 0, él iba a regresar a su hogar, ya es cuando le dicen todo lo que había pasado las imágenes (de Monserrat) y todo, es cuando él tomó la decisión de irse", sostuvo.

Asimismo, la actual pareja de Pablo Villanueva negó haber tenido intenciones ocultas o conductas indebidas durante la convivencia, asegurando que su trato siempre fue limitado y respetuoso.

"Atenciones eran puntuales, su desayuno y su cena, no había acercamientos. Nada que ver, pero si él estaba en la casa estaban ella o sus hijas, obviamente hubieran visto algo raro", finalizó.

Melcochita afirma que Monserrat no le quiere dar el divorcio

En una entrevista con 'Día D', Melcochita reveló que aún no puede concretar su divorcio de Monserrat Seminario, debido a que su aún esposa no estaría aceptando firmar los documentos. Aunque ya habían acordado separarse, el cómico dejó entrever que la situación se habría complicado tras la exposición de su nueva relación.

"Yo le pedí el divorcio. (¿Y ella que te dijo?) Que me lo iba a dar, (ahora) que no quiere...", afirmó el reconocido comediante.

En conclusión, Heydi Amado dejó en claro su versión de los hechos y rechazó cualquier vínculo con una supuesta infidelidad. Además, insistió en que su relación con Melcochita comenzó únicamente después de la separación con Monserrat Seminario, intentando poner fin a la polémica generada en torno a su romance.