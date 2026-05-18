Suhaila Jad lanza explosivo mensaje tras publicación del padre de André Carrillo: "Habla fatal de ti"

La polémica en torno a la relación entre Suhaila Jad y André Carrillo continúa escalando en redes sociales. La modelo española, quien acusó al jugador de una presunta infidelidad, volvió a pronunciarse con mensajes más directos y cargados de tensión. Esta vez, contra el entorno familiar del deportista.

Suhaila Jad cuestiona a la familia de André Carrillo

Suhaila Jad reapareció este lunes con un extenso mensaje donde relató parte del difícil proceso emocional que habría atravesado durante su relación con André Carrillo. La modelo explicó que permaneció junto al futbolista pese a situaciones que, según ella, marcaron su vida personal.

"Tardé en irme por amor, por mis hijos y por ingenua. (Me equivoqué, porque efectivamente debí haberme ido hace muchos años). Pero pregunta a alguno de los que ya dejé, si alguna vez volví. Ningún ser humano tiene el derecho de humillar, engañar y faltar el respeto a nadie", escribió la española.

En otra parte de su publicación, la modelo también dirigió un mensaje hacia Álex Carrillo, padre del futbolista, quien durante el fin de semana compartió imágenes familiares como muestra de respaldo a su hijo. Suhaila no evitó responder con ironía y dejó un comentario que generó aún más controversia.

"Por cierto, una de las que aparece en la foto de 'familia' habla FATAL de ti; pero es que habla mal de ti hasta a las plantas", publicó.

Además, la modelo expresó su molestia por la exposición de menores en las imágenes difundidas por el entorno del jugador. Según señaló, no habría autorizado la publicación de esas fotografías donde aparecen sus hijos.

"Y otros tres de los que están en la foto, que expones su rostro sin mi autorización, les has dedicado tanto tiempo, que, si se cruzan contigo por la calle, NI TE CONOCEN. Un saludo 'familia'", añadió con evidente tono sarcástico.

Suhaila Jad responde tras publicaciones de Álex Carrillo, padre de André Carrillo.

Mensajes con simbolismo y reflexión en redes sociales

En sus recientes historias, Suhaila Jad mostró imágenes que transmiten introspección y fortaleza emocional. En la primera publicación se observa el rostro parcial de una mujer junto a un antebrazo con pulseras y un tatuaje que dice "blessed", palabra que en español significa "bendecido".

La imagen estuvo acompañada por tres emojis: un corazón rojo, un candado y unas manos en oración. Estos mismos símbolos ya habían aparecido cuando la modelo expuso la supuesta infidelidad del futbolista, lo que llevó a sus seguidores a interpretarlos como elementos de protección, fe y vínculo con sus hijos.

En una segunda historia, Suhaila volvió a aparecer frente al espejo usando ropa deportiva. Esta vez, decidió escribir una sola palabra que resumió el mensaje de su publicación: "Resiliencia".

La imagen incluyó un corazón rojo y manos en oración, reforzando el tono emocional y esperanzador del mensaje. El concepto de resiliencia tomó relevancia en el contexto que enfrenta la esposa del jugador, quien atraviesa una etapa mediática compleja tras sus declaraciones.

Esposa de André Carrillo rompe el silencio en redes con mensajes simbólicos.

La situación entre Suhaila Jad y el entorno de André Carrillo sigue generando repercusión en redes sociales, donde cada publicación alimenta nuevas interpretaciones. Mientras la modelo expresa su malestar, el conflicto continúa involucrando a la familia del futbolista y mantiene el tema en el foco de la farándula internacional.