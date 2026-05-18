Pamela Franco aclara rumores sobre crisis en su relación con Chrsitian Cueva: "Hay momentos para todo"

La relación entre Christian Cueva y Pamela Franco vuelve a ubicarse en el centro de la atención mediática. En medio de los problemas legales que enfrenta la cantante, surgieron rumores sobre una posible crisis con el futbolista. Sin embargo, la intérprete decidió aclarar cómo atraviesan actualmente su romance.

Pamela Franco descarta crisis con Christian Cueva

Durante una entrevista para el programa "América Hoy", Pamela Franco negó que exista un distanciamiento con Christian Cueva y explicó que tanto ella como el futbolista atraviesan situaciones personales delicadas que prefieren manejar en privado.

"Bueno si bien es cierto no publicamos cosas pero también esto lo sabe todo el mundo yo he estado con temas del papa de mi hija, el también tiene sus temas. Yo creo que hay momentos para todo y bueno hay cosas que pasan internamente que preferimos manejarlo de esa manera", comentó la cantante.

La artista también señaló que, debido a las polémicas que ambos enfrentan actualmente, publicar mensajes románticos o fotografías juntos podría ser malinterpretado por el público y generar nuevas críticas.

"Más que crisis creo que estamos de manejarlo, salir imagínate, él con sus temas y que yo salga con un mensaje de amor dirían que no me importa nada que me burlo de la situación", expresó.

Pamela Franco dejó claro que la distancia no representa un problema en su relación y aseguró que continúan unidos pese a sus responsabilidades personales y laborales. Además, remarcó que prefiere demostrar sus sentimientos con hechos antes que con publicaciones en redes sociales.

"La relación está normal, él está en sus cosas en su trabajo, no tenemos crisis. Él está por allá y yo por acá pero creo que la distancia no es un problema. Yo a él lo amo mucho espero que de verdad solucione sus cosas y más que decir yo hago y le demuestro con hechos en los malos momentos", sostuvo.

Pamela Franco firme ante cartas notariales del padre de su hija

La cantante también se refirió al conflicto legal que mantiene con el padre de su hija, luego de recibir cartas notariales en las que le solicitan rectificarse por algunas declaraciones públicas. El tema fue abordado en "Magaly TV, La Firme", donde Pamela dejó en claro que no piensa retractarse.

"No me voy a rectificar. Al contrario, mantengo mi posición porque sé lo que he dicho. Aparte he hablado lo que he vivido en su momento con él. También he dado mi opinión sobre otras cosas", afirmó.

La artista cuestionó que el conflicto haya escalado al ámbito legal y señaló que, dentro del espectáculo, es habitual que las figuras públicas expresen opiniones sobre situaciones mediáticas. Por ello, consideró exagerada la decisión de enviarle documentos notariales.

"Creo que en el ambiente todo el mundo ha opinado, hasta las mismas personas que ahora me mandan las cartas notariales. Es muy chistoso, la verdad. Si algo les incomoda a las personas, deberían más que todo ellos tener mejor comunicación como pareja, porque yo creo que ahí hay como un teléfono malogrado y no es de mi persona", manifestó.

Pamela Franco también reconoció que esta situación continuará siendo parte de su vida debido al vínculo que mantiene con el padre de su hija. Sin embargo, aseguró sentirse tranquila con todo lo que ha dicho públicamente.

"Ya me di cuenta que él es el papá de mi hija y esto lo tendré toda la vida. No va a cambiar. Ya lo estoy asimilando y tengo que seguir así. Pero sobre lo dicho me mantengo. Yo estoy segura de lo que he dicho, lo que ha pasado, lo que he vivido. Es mi opinión y las opiniones creo que se tienen que respetar", afirmó.

En conclusión, la cantante atraviesa semanas complicadas entre la exposición mediática y los problemas legales, pero aseguró que su relación con Christian Cueva continúa estable. Aunque ambos decidieron mantener un perfil más discreto, Pamela Franco afirmó que siguen juntos y apoyándose mutuamente.