Joven de 22 años responde a su padre y defiende su romance con Melcochita: "Mis sentimientos son sinceros"

Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita', volvió a generar polémica tras oficializar su romance con Heydi Amado, una joven de 22 años. Pese a las críticas y a la oposición del padre de la joven, ella aseguró que ambos están enamorados y que su relación marcha bien.

Heydi Amado responde a las críticas de su padre

Luego de que Miguel Amado expresara públicamente su incomodidad por la relación entre su hija Heydi y Melcochita, la joven de 22 años decidió pronunciarse y aclarar que ya conversó con su padre sobre el tema.

En una entrevista con Trome, Heydi aseguró que, aunque su padre no aprueba su romance con el cómico de 90 años, respeta su decisión y mantiene una buena relación con ella.

"Vi lo que mi papá dijo y puede que no esté de acuerdo, pero hemos conversado y respeta mi decisión. Soy una mujer adulta y tomo mis propias decisiones", declaró.

La joven novia de Melcochita también respondió a las críticas de quienes la acusan de aprovecharse de la popularidad del sonero. Frente a ello, defendió sus sentimientos y afirmó que ambos viven una relación sincera y estable.

"Mis sentimientos hacia él son sinceros y también los suyos hacia mí, nos está yendo bien y no le hacemos caso a los malos comentarios", sostuvo Heydi Amado.

Padre de Heydi Amado desaprueba la relación

En declaraciones para 'Magaly TV: La Firme', Miguel Amado expresó su total rechazo a la relación entre su hija Heydi Amado Gálvez, de 22 años, y Melcochita, de 90 años. El padre de la joven calificó el romance como una "payasada" y aseguró no estar de acuerdo con la situación.

"Para mí esto es una payasada y yo no estoy de acuerdo en nada de esto, obviamente que no. Qué papá está de acuerdo con todo lo que está pasando. Si yo voy a tu casa y me abres la puerta, así me lo haya abierto tu esposa, yo jamás voy a mirar a tu hija. Jamás. Si yo la miro a esa niña, la miro como una hija", manifestó.

Cabe recordar que Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita, reveló anteriormente que Heydi Amado convivió cerca de dos años con ellos y que incluso mantenían una relación cercana, similar a la de madre e hija.

En conclusión, Heydi Amado decidió responder a las duras declaraciones de su padre y dejó en claro que continuará con su relación con Melcochita, asegurando que ambos están enamorados y que no prestarán atención a las críticas sobre su romance.