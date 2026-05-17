Paolo Hurtado dedicó romántico video de cumpleaños a su esposa, Rosa Fuentes: "Qué suerte la mía"

El matrimonio entre Paolo Hurtado y Rosa Fuentes vuelve a captar la atención pública, aunque ninguno ha confirmado su reconciliación, la pareja compartió un lujoso viaje familiar por el cumpleaños de Fuentes, donde los gestos de cariño y las dedicatorias románticas no pasaron desapercibidos.

Un tierno festejo en el Caribe y dedicatorias con "Luna de miel"

A través de sus plataformas digitales, Paolo Hurtado sorprendió a su comunidad de seguidores al publicar un emotivo video dedicado a su esposa. Con la concisa pero afectuosa frase "Feliz vida Rosita", el deportista acompañó las imágenes con una pieza musical cuya letra describe el actual estado de su relación.

"Qué suerte la mía Que puedo verte al despertarme cada día Y cuando viajo se me da por extrañarte Tengo en mi cartera tu fotografía No sé qué tienen tus ojos, tus labios, tu piel Que nunca se acaba esta Luna de miel", expresaba la canción seleccionada por el futbolista.

Por su parte, Rosa Fuentes utilizó su perfil de Instagram para compartir detalles de la lujosa travesía hacia Aruba junto a su entorno más cercano, entre quienes destaca la presencia del exfutbolista Luis 'Cuto' Guadalupe. La cumpleañera no dudó en plasmar su entusiasmo en la descripción del video:

"Llegando a Aruba con mis personas favoritas, listos para recibir un nuevo año de vida rodeada de amor, risas y las mejores energías. Manifestando puras cosas lindas para todo lo que viene... ¡que empiece esta nueva vuelta al sol!", escribió Fuentes.

Paolo Hurtado respalda a Rosa Fuentes ante críticas

Durante una entrevista en el programa 'Te Pongo al Centro', el futbolista no evitó el tema y respondió a quienes aseguran que Rosa Fuentes permanece a su lado por motivos económicos. Hurtado rechazó esa versión y destacó la capacidad de su esposa para administrar los recursos familiares.

"El otro día por darte un ejemplo mencionaban 'sí, lo perdonó porque vive de él'. Hoy en día yo te puedo decir que yo vivo tranquilo, que a mis hijos no les falta nada. Mi esposa ha sabido administrar muy bien el dinero y eso es algo que la gente no sabe", manifestó.

Además, explicó que ambos han desarrollado diversos emprendimientos en conjunto, aunque prefirió no detallar públicamente cada uno de ellos. El jugador insistió en que se trata de asuntos privados que no tiene obligación de compartir.

"Nadie sabe todos los negocios que tenemos mi esposa y yo. Yo no tengo por qué decirle a todo el mundo 'oye tengo esta empresa, tengo este negocio, tengo esto tengo lo otro', no tengo por qué", agregó.

Hurtado también aprovechó el espacio para reconocer la importancia de Rosa Fuentes en su vida, tanto a nivel personal como profesional. En ese sentido, le dedicó palabras de admiración y aseguró que gran parte de sus logros se deben al apoyo constante de su esposa.

"Sin ella no hubiera podido conseguir todas las cosas que he conseguido en mi carrera. Ella es gran parte de todo mi éxito. Yo me considero una persona exitosa en realidad. La admiración hacia mi esposa está y estará siempre por todo lo que hemos conseguido juntos", concluyó.

Aunque Paolo Hurtado y Rosa Fuentes no han confirmado una reconciliación, sus recientes apariciones juntos sugieren un acercamiento importante. El viaje familiar y los mensajes en redes reforzaron las especulaciones sobre una nueva etapa en su relación. Ambos mantienen discreción, pero sus gestos públicos evidencian cercanía.