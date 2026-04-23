Paolo Hurtado admite infidelidad a su esposa con Jossmery Toledo: "Fue una mala decisión en mi vida"

El futbolista Paolo Hurtado conocido como 'Caballito' estuvo en medio de la polémica tras ser ampayado hace unos años con Jossmery Toledo engañando a su esposa Rosa Fuentes, quien estaba embarazada. Ahora, el pelotero admite que aquella vez fue la peor decisión de su vida.

¿Qué dijo Paolo Hurtado de Jossmery Toledo?

En una entrevista, Paolo Hurtado hizo mea culpa por haberse involucrado con Jossmery Toledo hace varios años atrás faltando el respeto a su matrimonio. En ese sentido, el futbolista peruana señala que jamás lo volvería hacer esa mala decisión y por el momento, está tranquilo con su familia.

"Es algo que yo no volvería a hacer porque siento que la familia es lo más importante. No error, porque error se comete todos los días. Creo que fue una mala decisión. Una mala decisión en mi vida, bueno, como todos saben el problema que pasó, pero hoy estoy tranquilo, haciendo las cosas bien, estoy pasando un buen momento con mi familia", declaró.

En otro momento, el 'Caballito' señala que está tratando de reconstruir poco a poco esa relación nuevamente con su esposa Rosa Fuentes y es un proceso que debe llevarse.

"Siento que todavía no está de ese o sea al cien por ciento, ¿me entiendes? Hay que reconstruir ese amor de a pocos. Estamos en ese proceso y qué mejor que uno aceptando todas las malas decisiones que uno ha tomado para que eso no vuelva a pasar", comentó.

¿Lleva terapia?

Paolo Hurtado también agrega a la conversación que está llevando terapia de manera personal para mejorar como persona y no le afecte lo que digan ahora los medios. Así mismo, trata de hacer todo lo mejor para su familia, enfocado en su esposa e hijos para darles un mejor futuro.

"Estamos como te digo estamos tranquilos, viviendo nuestro mundo, con nuestros hijos. Yo me estoy reconstruyendo, llevo ayuda psicológica y lo que diga la gente no me afecta en realidad. No me afecta y yo trabajo para mí y para mi familia", señala el pelotero en la entrevista después de haber aceptado su infidelidad.

De esta manera, el 'Cabalito' Hurtado ha declarado reconstruirse poco a poco junto a su familia tras haber sido infiel a su esposa Rosa Fuentes con la influencer Jossmery Toledo hace muchos años atrás. Además, de que acepta que no fue un simple error, sino una decisión que lamenta mucho y no piensa repetir.