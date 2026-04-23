Exchica reality de 'Combate' anuncia que se casará por segunda vez: ¿De quién se trata?

La exchica reality de 'Combate' sorprendió a sus seguidores al anunciar en redes sociales que se casará por segunda vez. A través de un emotivo video, compartió la noticia con evidente felicidad y dejó ver que ha decidido darse una nueva oportunidad en el amor tras atravesar un complicado divorcio.

Exintegrante de 'Combate' anunció su compromiso

La exintegrante de 'Combate', Fabianne Hayashida, sorprendió a sus seguidores al anunciar que se comprometió, a casi tres años de haber puesto fin a su anterior matrimonio. La noticia marca una nueva etapa en su vida personal y ha sido recibida con entusiasmo en redes sociales.

El anuncio se dio a través de su cuenta de Instagram, donde la exchica reality compartió un video que recopila momentos de su reciente viaje a Costa Rica junto a su pareja, Michael Chang. En las imágenes se les ve disfrutando de la naturaleza y de un ambiente íntimo, mientras la animadora infantil presume un lujoso y elegante anillo de diamante, con el que él le habría propuesto matrimonio el pasado 21 de abril.

Como parte de la publicación, la 'Chinita' acompañó el clip con el mensaje "Continuará 05.2027", lo que ha sido interpretado por sus seguidores como una posible fecha para la boda. Además, en otra publicación, celebró el momento con una frase más personal: "Motitos para siempre", en alusión a su relación.

El anuncio generó una ola de reacciones positivas, con mensajes de felicitación y cariño por parte de amigos, colegas y seguidores. De esta manera, la exchica reality confirma que atraviesa un nuevo momento sentimental, tras mantener una relación de aproximadamente dos años con su ahora prometido.

Fabianne Hayashida se divorció en 2023

Fabianne Hayashida contrajo matrimonio por primera vez en diciembre de 2021 con el empresario Mario Rangel. Sin embargo, la relación llegó a su fin en 2023 y, poco después, en diciembre de ese mismo año, ambos formalizaron su divorcio.

Aunque en un inicio la popular 'Chinita' señaló que la separación se dio en buenos términos, posteriormente sorprendió al revelar que una situación inesperada la afectó profundamente y que a raíz de todo el proceso de separación tuvo que iniciar terapia psicológica.

"Hace unos días se me derrumbó todo, pero bueno, lo bueno es que me casé civil. Es una firma y listo. No me casé religioso, gracias a Dios", expresó en su momento, sin brindar mayores detalles.

En resumen, Fabianne Hayashida se comprometió con su novio Michael Chang, con quien podría casarse el próximo año 2027, marcando así una nueva oportunidad en el amor tras una etapa difícil en su vida personal.