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Magaly sobre Onelia Molina llorando para no besar a Kevin Díaz: "No me gusta el lloriqueo barato"

Por medio de su programa, Magaly Medina no dudó en arremeter en contra de Onelia Molina por ponerse a llorar para no besarse con su amigo Kevin Díaz.

Magaly sobre Onelia Molina llorando para no besar a Kevin Díaz
Magaly sobre Onelia Molina llorando para no besar a Kevin Díaz (Composición Karibeña)
22/04/2026

Onelia Molina ha sido captada en muchas ocasiones con Kevin Díaz siendo relacionados sentimentalmente y se puso llorar cuando querían que se besen en un reto de actuación en 'EEG'. Ahora, la periodista Magaly le da con palo por sus acciones. 

Magaly contra Onelia Molina por llorar

Fiel a su estilo, Magaly Medina no dudó en arremeter contra Onelia Molina tras aparecer llorando en televisión. La conductora de TV afirma que fue la misma chica reality quien hizo hacer parecer que tenía algo con Kevin Díaz para echarse para atrás. 

"Coquetean, lo invita al pódcast, se va de viaje, se van juntos a fiestecitas y cuando ya comienzan las papas a quemar (...) la otra saca cuerpo y dice: 'no, a mí no, que no estoy lista'. ¿Para qué empiezas entonces? ¿Solo querías sacarle pica al Mario Irrivarren o quería estarse luciendo todo el rato con un chiquito guapo?", opinó.

Así mismo, señala que al parecer la odontóloga habría utilizado al joven Díaz como un paño de lágrimas, pero no duda en arremeter ponerse a llorar por no querer actuar cuando conoce que 'Esto es Guerra' siempre juega con ese tipo de juegos para su público

"Yo creo que lo usó a este chiquito como paño de lágrimas. Como ya cumplió su función, chao (...) A mí no me gusta el lloriqueo barato y fácil, por qué no han enseñado que las mujeres consiguen así las cosas, llorando para conseguir cosas, ya pues...", agregó. 

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Onelia Molina se quiebra

El público de 'Esto es guerra' votó y eligió que Onelia Molina y Kevin Díaz fueran los encargados de realizar un reto de actuación. Sin embargo, el momento tomó un giro inesperado durante el ensayo, cuando la producción les mostró la escena que debían presentar en vivo, la cual culminaba con un beso apasionado.

"No lo voy a hacer. Estoy intranquila, no me gusta lo que se viene generando. No lo voy a hacer, ni con él ni con nadie. Es un proceso que estoy pasando, no es fácil", comentó visiblemente afectada.

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Ante su negativa, la productora del reality cuestionó su cercanía con Kevin Díaz en otras situaciones fuera del programa, a lo que la joven odontóloga aclaró que no está buscando una relación sentimental. Además, terminó quebrándose y siendo consolada por el modelo venezolano. 

De esta manera, las acciones de Onelia Molina no pasaron desapercebidas por Magaly Medina, quien la criticó por no hacer lo que está en su contrato y ponerse a llorar para no hacer las cosas que no quiere, como besar a Kevin Díaz. 

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