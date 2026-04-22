Pamela López pelea con Paul Michael porque no la espero para comer: "Eres un niño, no un caballero"

En el programa 'La Granja VIP' ha puesto en tensión a varios de sus participantes con el encierro, en especial a la pareja Pamela López y Paul Michael. Es así como ahora han vuelto nuevamente a discutir por algo muy simple dentro del reality.

Pamela López y Paul Michael discuten por el desayuno

Por medio de las redes sociales, los seguidores han notado la relación de Pamela López y Paul Michael con mucha tensión por la convivencia con otros participantes en el encierro. Cada semana suelen tener discusiones y ahora, han protagonizado una nueva pelea en el programa reality 'La Granja VIP' frente al participante 'Cri Cri'.

"¿Ya tomaste desayuno? (si) ¿Por qué no me has llamado o esperado?", le empieza a reclamar cuando su pareja estaba haciendo limpieza del lugar, y Paul Michael dice: "Porque tú no me esperas ¿Por qué te tengo que esperar yo?".

Al parecer, la ex de Christian Cueva no había esperado para comer anteriormente al cantante de cumbia, haciendo que la influencer da explicaciones y empieza a compararlo nuevamente como un niño, y no como un adulto caballeroso.

"Ya sabía que me ibas a decir eso, el desayuno es diferente (todo es igual) yo te he esperado, solo le dije vamos a 'cri cri' porque me tocaba con él, pero estaba en la puerta no es que me haya ido. Eres el niño que 'no me espera y yo también', no el caballero que espera (No soy caballero) ¿Vas a estar así? para ponerme m** como tú", señaló.

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¿Cómo inició su relación?

La relación de Pamela López y Paul Michael se dio hace más de un año, cuando ambos se conocieron en el cumpleaños del cantante. Desde entonces, la pareja fueron vistos en constantes fiestas y poco a poco ingresaron dentro de la farándula peruana.

La influencer señaló que el joven artista suele ser muy cercano a sus tres menores hijos y le agrada aquel trato familiar. Además, se fueron mostrando en redes sociales como una familia que viaja y comparte, pero todo eso habría cambiado cuando la pareja ingresó al programa reality.

De esta manera, el reality de convivencia de 'La Granja VIP' estaría afectando la relación amorosa entre Pamela López y Paul Michael, haciendo que discutan cada ciertos días. Aunque suelen solucionarlo, la pareja discutió nuevamente porque el cantante no la espero para comer causando una controversia entre ellos, aunque al final lo solucionaron.