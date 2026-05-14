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Marcelo Tinelli envía mensaje de apoyo a Milett Figueroa por polémica con Mimi Alvarado: "Le prohibí que me nombre"

Marcelo Tinelli decidió pronunciarse y reveló que habló directamente con Mimi Alvarado para exigirle que deje de involucrarlo en controversias con Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli se comunica con hermano de Milett tras acusaciones de Mimi Alvarado.
Marcelo Tinelli se comunica con hermano de Milett tras acusaciones de Mimi Alvarado. (Composición: La Karibeña)
14/05/2026

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa vuelve a la atención mediática tras una polémica con su entorno familiar. En medio de rumores y declaraciones cruzadas, el conductor argentino intervino para frenar los comentarios de Mimi Alvarado. Las acusaciones sobre "brujerías" han generado tensión pública.

Tinelli envía mensaje directo y busca frenar controversia

Durante la última emisión de "Amor y Fuego", Rodrigo González sorprendió al revelar un mensaje de Marcelo Tinelli a Helmut Lindner, hermano de Milett Figueroa. En el texto, el conductor argentino expresó su molestia por las declaraciones de Mimi Alvarado y pidió que cesen los comentarios sobre la familia de la modelo.

El mensaje leído en televisión dejó en evidencia la incomodidad de Tinelli ante la situación y su intención de poner un alto a las especulaciones.

"Hoy en la mañana hablé personalmente con esta mujer que había dicho estas barbaridades de ustedes y le dije que deje de decir cosas horribles y más aún con una familia de bien como lo son ustedes. Le prohibí que me nombre y que nombre a Milett. Este tema lo hablé yo personalmente, lo desconocía", leyó Rodrigo González en vivo.

La intervención del conductor argentino generó reacciones en redes sociales, donde el tema se volvió tendencia. La disputa se originó luego de que Mimi Alvarado cuestionara la relación entre Tinelli y Figueroa y lanzara calificativos contra la madre de la modelo, Martha Valcárcel.

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Milett Figueroa anuncia acciones legales y defiende a su madre

La controversia escaló aún más cuando Milett Figueroa apareció en televisión y no pudo ocultar su incomodidad ante las constantes declaraciones en su contra y contra su familia. La modelo peruana incluso se mostró afectada al explicar cómo estos comentarios influyeron en su relación con Marcelo Tinelli.

Según relató, el conductor argentino intentó en varias ocasiones detener los rumores y cuestionó directamente a Mimi Alvarado por la difusión de versiones sobre una supuesta relación contractual.

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"Él muchas veces habló con ella y le decía: '¿Por qué dices eso? Tú sabes que estamos bien. ¿Por qué dices que no estamos juntos?'", comentó Milett.

Asimismo, la actriz negó rotundamente las acusaciones dirigidas hacia su madre y dejó en claro que no permitirá más ataques públicos. En ese contexto, anunció que evalúa tomar acciones legales contra Mimi Alvarado.

"¿De qué más habla Mimi? No sé. ¿Qué hace ella? No se sabe (...). Ya le va a llegar una carta documento también. Porque con mi familia no te vas vas a meter", advirtió. "(¿Le vas a enviar una carta documento?) Por supuesto, le voy a poner un bozal legal a esa payasa", agregó.

Finalmente, Milett defendió a su madre, Martha Valcárcel, y rechazó los calificativos en su contra. La modelo explicó que, aunque en algunas ocasiones su madre ha salido a hablar públicamente sin consultarle, lo hace por protegerla.

"Mi mamá no es ninguna bruja. Mi mamá, sí, me ha salido a defender muchas veces, a veces sin mi consentimiento, porque le gusta y porque es una persona que le encanta venir al programa", sostuvo.

En conclusión, la intervención de Marcelo Tinelli y la postura de Milett Figueroa evidencian la gravedad de la controversia en su entorno familiar. Mientras el conductor busca frenar las declaraciones, la modelo peruana evalúa medidas legales. El conflicto continúa generando tensión mediática en ambos países.

Temas relacionados Amor y Fuego Espectáculos Marcelo Tinelli Milett Figueroa Mimi Alvarado relación

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