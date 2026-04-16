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¡Dura acusación!

'Prima' de Marcelo Tinelli lanza fuerte acusación contra Milett Figueroa: "Le hizo macumba"

Mimi Alvarado, prima de Marcelo Tinelli, lanzó duras declaraciones contra Milett Figueroa y su madre, Martha Valcárcel, en medio de las tensiones tras la ruptura de la modelo con el argentino.

Mimi Alvarado, novia de El Tirri, habló sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.
Mimi Alvarado, novia de El Tirri, habló sobre la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa. (Composición Karibeña)
16/04/2026

Mimi Alvarado generó polémica al referirse al fin de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. La dominicana lanzó duras críticas contra la modelo peruana y la acusó de supuestas prácticas de "brujería" durante su vínculo con el conductor.

Mimi Alvarado acusa a Milett Figueroa de supuesta "macumba"

Milett Figueroa volvió a encender la farándula tras confirmar que su relación con Marcelo Tinelli llegó a su fin en marzo, luego de varias especulaciones. Sin embargo, el tema volvió a generar controversia después de que Mimi Alvarado, novia de Luciano 'El Tirri', primo del conductor, se pronunciara en el programa argentino 'A la tarde'.

Durante su participación, la dominicana puso en duda la versión de la modelo peruana, quien aseguró haber tomado la decisión de la separación definitiva con Tinelli.

"Ella dijo 'yo corté la relación' ¿Ella la cortó? ¿En serio? No me digas. Dudo", expresó con firmeza.

Es conocido que Mimi Alvarado ha tenido diferencias previas con Milett Figueroa, lo que ha marcado su postura crítica hacia la modelo y su relación con Marcelo Tinelli. En esta ocasión, la dominicana no tuvo reparos en arremeter nuevamente contra la actriz, lanzando duros calificativos en su contra.

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"Ella tiene un prontuario muy importante, yo sé que del mismo país de ella, me dijo cosas tremendas, 'Marcelo está con ella porque esa mina en Perú es gatubela'", comentó.

Pero la polémica no quedó ahí. La novia de 'El Tirri' fue más allá y llegó a insinuar que la relación habría estado influenciada por supuestas prácticas de "brujería", asegurando que Milett habría recurrido a ello para mantener su vínculo con la figura argentina.

"Si esa tipa llega a volver con Marcelo, júrelo por Dios que hay macumba en el medio. Esto te lo juro, mira, por mi nombre entero, que Milet le hizo macumba a Marcelo. Lo volvió casi loco, pero no pudo, no pudo porque la energía de Marcelo es muy fuerte", señaló.

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Mimi Alvarado arremetió contra madre de Milett

Sin embargo, las declaraciones no se detuvieron en Milett Figueroa. La 'prima' de Marcelo Tinelli también lanzó fuertes calificativos contra la madre de la modelo, Martha Valcárcel, quien en más de una ocasión ha salido al frente para defender a su hija en medio de la polémica mediática.

"Su mamá es una atrevida. Yo se lo dije a Milett: 'Bueno, me voy a proteger con anillos, con cosas', porque dicen que la mamá de Milett es la bruja más grande del Perú", expresó sorprendiendo con sus palabras.

La periodista dominicana sostuvo además que su molestia con Valcárcel surge a raíz de comentarios que habría hecho en su contra, insinuando que estaba celosa de la modelo por un supuesto interés en Tinelli.

"Ella en un momento se atrevió a decir que mis peleas con Milett y que yo no soportaba a su hija porque estaba enamorada de Marcelo. Señores, yo con 20 años de novia con Luciano, mi novio, ¿voy a estar enamorada de Marcelo? Yo digo que desubicada tu mamá que dijo eso", manifestó.

En conclusión, Mimi Alvarado continuó elevando la tensión al arremeter tanto contra Milett Figueroa como contra su madre, dejando en evidencia un conflicto que sigue escalando en el entorno mediático de Marcelo Tinelli.

Temas relacionados brujería Marcelo Tinelli Milett Figueroa Mimi Alvarado separación

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