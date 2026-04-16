Milett Figueroa aclara que está soltera tras ser vinculada a Dante Gebel: "No tengo necesidad"

La separación de Milett Figueroa y Marcelo Tinelli sigue dando que hablar, especialmente luego de que surgieran versiones que la vinculaban con el pastor Dante Gebel. En medio de la especulación, la modelo reapareció en televisión para aclarar su situación sentimental y dejó en claro que actualmente se encuentra soltera.

Milett Figueroa reafirma su soltería

Milett Figueroa sorprendió al confirmar que fue ella quien tomó la decisión de poner fin a su relación con Marcelo Tinelli en marzo, tras casi dos años marcados por idas y vueltas.

En medio de los rumores, la también actriz decidió pronunciarse públicamente este miércoles 15 de abril en el programa 'Habla Chino', donde abrió su corazón y aclaró su actual situación sentimental. Lejos de confirmar un nuevo romance, Milett fue enfática en señalar que se encuentra soltera y enfocada en sí misma.

"Estoy completamente soltera, estoy concentradisima en lo que viene mi trabajo. Estuve ocho años soltera, antes de estar en la relación que todos conocen, y la verdad es que no tengo la necesidad de estar con un hombre 24/7 o un chongo, o salir de una relación para estar en otra", expresó durante la entrevista.

En esa línea, Milett Figueroa dejó en claro que atraviesa una etapa de crecimiento personal y profesional. Según explicó, actualmente tiene varios proyectos como la película 'La Gran Sangre' y prefiere aprovechar este momento para enfocarse en sus objetivos, disfrutando también de su independencia y del tiempo consigo misma.

Milett Figueroa negó rumores de romance con Dante Gebel

Por otro lado, Milett Figueroa también se refirió, sin mencionarlo directamente, a los rumores que la vinculaban con el pastor argentino Dante Gebel. La exparticipante de 'Esto es guerra' fue clara al asegurar que no mantiene ninguna relación y que no tiene nada que ocultar.

"No estoy con nadie, no tengo escondidos, no tengo nada que negar, no tengo nada que ocultar. Cuando una está limpia de polvo y paja, es así la vida, es tan transparente como es. Soy súper honesta, no voy a estar desmintiendo cada cosa que van a decir", agregó.

Asimismo, aunque dijo comprender el trabajo de la prensa, cuestionó la difusión de información sin verificar, sobre todo cuando involucra a terceros. Milett advirtió que este tipo de versiones pueden afectar no solo su imagen, sino también a personas ajenas a la polémica.

"Entiendo el trabajo de la prensa, pero un poquito más de responsabilidad al informar porque también meten a terceros para embarrarme a mí y terceros que tienen familia, entonces es bien complicado", concluyó.

En conclusión, Milett Figueroa dejó en claro que, tras su separación de Marcelo Tinelli, atraviesa una etapa enfocada en su crecimiento profesional, descartando cualquier romance con Dante Gebel. De esta manera, la modelo busca poner fin a las especulaciones y reafirmar que, por ahora, su prioridad es su carrera.