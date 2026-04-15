Korina Rivadeneira dedica mensaje a Mario Hart por su cumpleaños en medio de rumores de separación

El exchico reality Mario Hart está celebrando su cumpleaños y ha recibido diversos saludos de sus seres queridos en esta fecha especial. Entre ellos destacó el de su esposa, Korina Rivadeneira, quien sorprendió al dedicarle un mensaje en medio de los fuertes rumores de separación.

Korina Rivadeneira saluda a Mario Hart en su cumpleaños

La relación entre Mario Hart y Korina Rivadeneira se encuentra en el foco mediático debido a constantes rumores de distanciamiento. Recientemente, un programa de espectáculos señaló que ambos incluso estarían viviendo por separado. Hasta el momento no se ha confirmado una ruptura y aún se evidenciaría que mantienen cierto trato cordial y momentos en familia.

Como ejemplo de ello, este miércoles 15 de abril Mario Hart cumplió 39 años y recibió saludos por su onomástico. En ese contexto, Korina Rivadeneira, esposa y madre de sus hijos, también le dedicó un mensaje por la fecha.

"Feliz cumpleaños, campeón de campeones. Que Dios te siga dando bendiciones y que seas muy feliz", posteó la venezolana en sus redes sociales.

La publicación estuvo acompañada de una fotografía de Mario Hart a bordo de una embarcación, haciendo un gesto con la mano mientras sonríe. El detalle no pasó desapercibido entre los seguidores, ya que muchos esperaban que Korina evitara pronunciarse públicamente debido a los rumores.

Por su parte, Mario Hart reposteó el mensaje de la madre de sus hijos en su propio perfil, pero no añadió ninguna respuesta adicional, mientras que algunos usuarios notaron que el saludo de la conductora venezolana fue más breve y menos afectuoso en comparación con otros años.

Mario Hart no descartó separación de Korina Rivadeneira

Recientemente, Mario Hart fue abordado por el programa 'Amor y Fuego' cuando se dirigía a su local de votación, donde fue consultado sobre los rumores de una posible separación con Korina Rivadeneira.

Aunque inicialmente mostró disposición a responder, el exchico reality prefirió mantener en reserva su situación personal, lo que no hizo más que aumentar las especulaciones.

"Lo vamos a seguir manteniendo en privado, es un tema muy personal. Es lo que hemos decidido y así lo vamos a mantener", fue la breve respuesta del piloto de autos.

En conclusión, Korina Rivadeneira felicitó a Mario Hart por su cumpleaños en medio de los rumores de distanciamiento, mostrando un gesto de cordialidad pese a las especulaciones sobre su relación. Por su parte, el exchico reality sigue manteniendo reserva su situación sentimental, sin confirmar ni descartar una posible separación.