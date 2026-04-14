Marcelo Tinelli confirma su separación de Milett Figueroa: "En excelentes términos con ella"

A pesar de que en varias ocasiones se corría el rumor de su separación, Marcelo Tinelli y Milett Figueroa lo negaban durante mucho tiempo. Ahora, la modelo confirmó que se separó a finales de marzo y el argentino acaba de confirmar todo lo que dijo la peruana contando cómo quedaron tras su decisión.

Marcelo Tinelli confirma rompimiento

El programa 'Amor y Fuego' se ha comunicado directamente con Marcelo Tinelli tras las declaraciones de Milett Figueroa. El argentino respondió de manera amable al conductor Rodrigo González señalando que no ha estado al tanto de las redes sociales porque está concentrado en su trabajo.

"Acá trabajando a full en todo lo que viene. Estoy sin ver redes y concentrado en estos nuevos proyectos", declaró el conductor argentino al programa peruano.

En otro momento, el argentino confirma que todo lo dicho por su expareja Milett Figueroa es cierto y que su relación terminó hace menos de un mes. Así mismo, deja en claro que su separación se dio en buenos términos y que incluso, pronto estaría de regreso en Lima.

"Anoche me mandaron lo que había dicho Milett en tu programa... es verdad terminamos nuestra relación en el mes de marzo. De mi parte, en excelentes términos con ella y con su hermosa familia. Apenas vuelva a Lima, nos vemos", agregó en su mensaje al programa de televisión.

Así anunció Milett su separación

El programa 'Amor y Fuego' fue en la búsqueda de Milett Figueroa en su local de votación y consultarle directamente sobre los rumores de separación con Marcelo Tinelli tras no aparecer juntos en el cumpleaños del argentino. Es así como la peruana cansada de las especulaciones reafirmó que dio por terminara su noviazgo con el conductor argentino.

"Yo he tomado la decisión de terminar la relación a finales de marzo, así que ya no estoy con ninguna persona, estoy soltera. Espero que lo puedan respetar, se terminó la relación, estoy tranquila y firme con mi decisión. Estoy súper feliz, estoy tranquila. Espero que no sigan especulando cosas que no son porque estoy cansada", reveló.

De esta manera, Milett Figueroa anunció finalmente que su relación con Marcelo Tinelli terminó a finales de marzo tras varias semanas de especulaciones. Ahora, el argentino decidió pronunciarse sobre las declaraciones de la peruana y confirmó todo lo que dijo, pero señaló que la separación se dio en muy buenos términos y que incluso regresaría a Lima.