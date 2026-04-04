Tragedia en Matute: Al menos un fallecido y varios heridos tras banderazo de Alianza Lima

Lo que debía ser una fiesta de apoyo al equipo de sus amores terminó en una jornada de luto para el pueblo blanquiazul. El tradicional banderazo previo al clásico, realizado en el estadio Alejandro Villanueva, dejó al menos un fallecido y decenas de heridos, provocando la clausura temporal del recinto deportivo.

Una persona fallece en Matute

El incidente ocurrió cerca de las 7:00 p.m. del sábado 3 de marzo de 2026, cuando las puertas de la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva se abrieron para permitir el ingreso de los hinchas que participaban en un banderazo. Según los reportes iniciales, la tragedia se desencadenó cuando una multitud intentó ingresar de forma simultánea y desordenada al recinto.

Testigos en el lugar señalaron que el personal del club abrió las puertas sin prever la enorme cantidad de adultos, mujeres y niños que esperaban en el exterior. En cuestión de minutos, la presión de la masa provocó que decenas de personas fueran aplastadas en la tribuna sur.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de Freddy Cornetero Cueva, un hombre de 39 años integrante de la facción 'Barrios Altos Grone 1995'. Sus familiares y amigos permanecieron en las afueras del estadio hasta altas horas de la noche esperando el levantamiento del cuerpo.

En cuanto a los heridos, el ministro de Salud, Juan Carlos Velasco, informó que un total de 39 personas recibieron atención médica de urgencia. Los pacientes, entre los que se encuentran menores de edad, fueron derivados a distintos centros de salud bajo la cobertura del SIS.

Clausura del estadio Alejandro Villanueva

La respuesta de las autoridades locales no se hizo esperar. La Municipalidad de La Victoria procedió con la clausura temporal del estadio Alejandro Villanueva. Inspectores municipales colocaron los afiches de cierre mientras duran las investigaciones para determinar las responsabilidades administrativas del club.

Alianza Lima emitió un comunicado expresando sus condolencias y asegurando que brindará toda la colaboración necesaria para esclarecer los hechos que han conmocionado al fútbol peruano. Ante los rumores que circularon inicialmente sobre el colapso de un muro, tanto los Bomberos como el club desmintieron categóricamente dicha versión.

Por su parte, el Ministerio Público, a través del quinto despacho de la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria, inició las diligencias correspondientes. Se han solicitado las imágenes de las cámaras de seguridad para establecer si hubo negligencia por parte de los organizadores y determinar posibles responsabilidades penales.

En resumen, el fallecimiento de un hincha de Alianza Lima y los decenas de heridos marcaron una de las jornadas más tristes para el fútbol peruano en la previa de un clásico. Esta tragedia pone nuevamente en debate la falta de protocolos de seguridad durante este tipo de actividades.