Ministerio Público anuncia investigación a Celine Aguirre por presunto delito de discriminación: ¿Qué pasó?

Cuando parecía que la polémica en torno a Celine Aguirre terminaba tras su salida de "La Granja VIP", el caso ha dado un nuevo giro. El Ministerio Público anunció que iniciará una investigación en su contra por el presunto delito de discriminación, a raíz de los comentarios que realizó sobre la población de Chincha durante el reality.

Celine Aguirre investigada por comentarios racistas

Semanas atrás, Celine Aguirre fue criticada por comentarios ofensivos durante un juego en "La Granja VIP", en los que aludió a los habitantes de Chincha y a los gatos, generando acusaciones de racismo en redes sociales.

Este jueves 26 de marzo, la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos anunció que abrirá una investigación preliminar contra la actriz por presunto delito de discriminación en agravio de la población afroperuana, según informó en sus redes sociales.

"Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició investigación preliminar a Celine Aguirre por el delito de discriminación en agravio de la población afroperuana, por realizar comentarios racistas en un programa de televisión", menciona en la publicación.

También se indicó que Celine Aguirre pasará por una evaluación psicológica, mientras que los responsables del programa y otros testigos serán convocados a declarar para aclarar todo lo sucedido.

"El fiscal provincial Luis Valdivia dispuso que se practique una pericia psicológica a la investigada, se reciba la declaración del representante del medio en el que se emitieron las expresiones y de otros testigos, así como otros actos de investigación urgentes para esclarecer los hechos", finalizó.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos (Primer Despacho) inició investigación preliminar a Celine Aguirre por el delito de discriminación en agravio de la población afroperuana, por realizar comentarios racistas en un programa de televisión. pic.twitter.com/HYl2YYANeJ — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) March 26, 2026

Celine Aguirre hizo mea culpa tras sus comentarios

A inicios de semana, Celine Aguirre abandonó "La Granja VIP" por problemas de salud, específicamente por una fuerte traqueítis, y aprovechó sus redes sociales para ofrecer disculpas públicas por sus comentarios.

"Quiero disculparme pública y sinceramente por un comentario que hice recientemente y que ha herido a muchas personas, especialmente a la gente de Chincha. No fue mi intención ofender ni faltar el respeto, sin embargo, entiendo que mis palabras fueron inapropiadas y asumo la responsabilidad. Estoy escuchando, aprendiendo y seré más cuidadosa con lo que digo. Gracias a quienes me lo han hecho ver con respeto", escribió en su Instagram.

Hasta el momento, Celine Aguirre no se ha pronunciado sobre la investigación que el Ministerio Público ha iniciado en su contra, pero sus disculpas representan un primer paso para asumir la responsabilidad y se espera que ahora enfrente las consecuencias de sus comentarios.