Pati Lorena protagoniza tenso cruce con Pamela López en 'La Granja VIP' y la llama 'Pamela Franco': ¿Qué pasó?

Un tenso momento se vivió en 'La Granja VIP' cuando Pamela López protagonizó un incómodo careo con Pati Lorena. La situación se intensificó tras la nominación de la ex productora quién la llamó "Pamela Franco", un juego de palabras que dejó a la ex de Chirstian Cueva, visiblemente afectada.

Pamela López es humillada y Melissa Klug se burla

El enfrentamiento se produjo cuando Pamela López nominó a Pati Lorena para que abandonara el programa, luego de intercambios tensos previos. Cabe recordar que días atrás la ex productora no dudó en referirse a la separación de López con Christian Cueva, recordándole públicamente el episodio que la afectó profundamente.

"Quiero ser bien coritca por que no me quiero explayar. Durante la semana la señora se metió con algo bastante doloroso de mi vida, lo cual a mi me costó rurgir como el ave fénix. Hizo un comentario que no solamente me atacó a mí, sino a muchas mujeres del Perú, que pasaron una situación igual o peor que la mía", expresó López, evidenciando su incomodidad.

Sin embargo eso no fue lo que llamó la atención. Ante esta situación Pati Lorena, no se quedó callada, en un gesto que combinó desprecio y burla, la productora respondió:

"Pamela, franco, franco, que no quiero responderte nada", dejando a López sola en medio del set.

Cuándo todos esperaban una respuesta de Pamela, esta procedió a agradecer y se sentó junto a Lorena, con un rostro que reflejaba indignación y molestia. La situación no pasó desapercibida para la audiencia que rápidamente tomo posición por su participante favorita de 'La Granja VIP'.

Reacciones de Melissa Klug y Samahara Lobatón

Entre los presentes, la actitud de Melissa Klug y Samahara Lobatón llamó la atención. Tras el tenso careo, ambas se miraron y comenzaron a reírse, intentando disimular su reacción cuando la cámara las enfocó. Incluso, Klug se cubrió la boca con la mano, mientras que minutos después, al cortar el careo, continuaron riéndose e incluso chocaron las manos.

Esta conducta contrastó con la del resto de los participantes, quienes mantuvieron la compostura y parecieron comprender el malestar de Pamela López. La situación dejó claro que, dentro del reality, ciertos enfrentamientos pueden generar no solo tensión entre los involucrados, sino también divisiones entre los demás concursantes.

En conclusión, el incidente volvió a evidenciar la intensidad de los enfrentamientos en 'La Granja VIP'. La nominación de Pamela López y la reacción de Pati Lorena mostraron cómo los recuerdos del pasado avivan conflictos en vivo. La actitud de Melissa Klug y Samahara Lobatón generó críticas y deja claro que cada gesto puede provocar polémica mediática.