Onelia Molina revela quién trajo a las modelos y organizó la fiesta en Argentina: "Le pagaron a él"

Onelia Molina volvió a remecer la farándula al revelar nuevos detalles sobre la polémica fiesta en Argentina donde estuvieron Said Palao, Mario Irivarren y otros chicos reality. La modelo no se guardó nada y, sin saber que estaba siendo grabada, soltó información que cambiaría todo lo que se conocía hasta ahora sobre ese viaje que ha causado varias rupturas y problemas.

Onelia Molina revela quién llevó a las modelos al yate en Argentina

Todo salió a la luz en el programa "Magaly TV La Firme", donde se difundió un audio en el que Onelia Molina habla con total confianza sobre el ampay en Argentina donde estuvieron Said Palao, Mario Irivarren y otros chicos reality. En ese audio, Onelia revela que habría una persona clave que organizó todo el encuentro, incluyendo la presencia de las modelos en el yate y en la piscina.

La modelo explicó que este personaje habría sido el encargado de muchas cosas en el país gaucho. Él habría coordinado el ambiente, el trago y hasta la presencia de las mujeres que estuvieron en la fiesta.

¿Quién es el hombre detrás de todo?

De acuerdo a lo contado por Onelia, el hombre sería Rodrigo Acerbi, un argentino que aparece en todas las imágenes del viaje. Este personaje fue visto junto a los chicos reality en distintos momentos: en el yate, en la piscina y en varias reuniones.

Su presencia constante hizo sospechar que no era un invitado más, sino alguien con un rol importante en la organización. Onelia fue directa al dar más detalles sobre su participación.

"Sé que el pata del yate se llama Rodrigo, el viejo este que supuestamente les paga. Le pagaron a él por el servicio, por el trago, por el yate, por las chicas que vienen a ser damas de compañía", afirmó.

El escándalo sigue creciendo

El llamado "Operativo Argentina" ya no es solo un tema de fiesta. Con estas nuevas declaraciones, el foco ahora también está en quién organizó todo. Las imágenes mostradas en televisión refuerzan lo dicho por Onelia, ya que este hombre aparece muy cercano a las modelos, donde se le ve aparentemente coqueando, tomándoles su cintura y tomándose fotos con ellas.

Además, según "Magaly TV La Firme", en redes se han encontrado fotos de él en eventos parecidos en el mar, almuerzos y otros, lo que hace pensar que este tipo de reuniones no serían algo nuevo. Mientras tanto, los protagonistas del viaje no han dado una versión completa sobre lo ocurrido.

En conclusión, las revelaciones de Onelia Molina han dado un giro total a esta historia. Ahora ya no solo se habla de lo que pasó en la fiesta, sino también de quién estuvo detrás de todo. Este sería Rodrigo Acerbi. El escándalo sigue creciendo y todo indica que aún faltan más detalles por salir a la luz.