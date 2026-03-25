Onelia Molina reafirma lo que dijo sobre Said Palao y su despedida de soltero en Colombia: "Es la verdad"

La chica reality Onelia Molina tuvo una conversación con los reporteros de Magaly donde revelaba todo lo que se enteró de la despedida de soltero de Said Palao en Colombia y que habría sido mucho peor que Argentina. Aunque señaló que no dio permiso para que difundieran la llamada, reafirmó todo lo que dijo.

Onelia Molina sobre su audios

El programa 'Amor y Fuego' fue en busca de Onelia Molina para consultarle sobre las recientes revelaciones que dio ella misma al programa de 'Magaly TV: La Firme'. Es así como la odontóloga señaló que le parece lamentable cómo difundieron una llamada privada, pero que ya declaró y habló con las personas que estaban involucradas como Alejandra Baigorria.

"Las conversaciones que salieron eran llamadas privadas, eran conversaciones privadas y lamentablemente se expusieron, pero es la realidad, es lo que me pasó, es lo que viví. También hablé con las personas que tuve que hablar, creo que ya declaré, ya hablé con Alejandra, fui sincera y como se lo dije a ella, la decisión que tome espero que la haga feliz y le deseo lo mejor", expresó.

Todo lo que dijo es cierto

En otro momento, la chica reality deja en claro que ya no espera confiar en nadie porque difundieron una llamada privada que tenía con uno de los reporteros, sin saber que lo haría público porque no dio su consentimiento, pero reafirma que todo lo que dijo es cierto.

"Ya salió lo que tuvo que salir, lamentablemente no me gustó la manera porque eran conversaciones privadas, creo que en su momento hablé con las personas, hablé con las involucradas, con las afectas y con eso me bastaba. Ya me di cuenta que no se puede confiar en nadie (¿Todo es cierto?) claro que sí", declaró.

Al ser consultada por Alejandra Baigorria, responde que no puede decir nada más al respecto porque respeta sus decisiones. Así mismo, señala que fueron los mismos reporteros de Magaly Medina que se contactaron con ella y respondió como se dio a conocer.

"Así fueron las cosas, ellos (reporteros) me contactaron para mostrarme información, cosas que ya han visto, yo respondí y esa es la verdad", declaró.

De esta manera, Onelia Molina ha dejado en claro que toda la información que se difundió en la llamada que tuvo es cierto y la despedida de Said Palao fue mucho más fuerte que su amigo Francho en Argentina y ya dio a conocer la información a Alejandra Baigorria.