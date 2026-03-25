Gian Piero Díaz se pronuncia sobre ampay de Said Palao y lanza fuerte mensaje: "Yo no perdonaría"

El reciente ampay de Said Palao en Argentina ha desatado un fuerte debate en la farándula, especialmente por la crisis que atraviesa su matrimonio con Alejandra Baigorria, próximo a cumplir un año. En medio de la polémica, Gian Piero Díaz, quien ha trabajado con ambos, se pronunció mostrando su tristeza y dejando en claro su postura frente a la traición.

Gian Piero Díaz opina del ampay de Said Palao

El programa "Amor y Fuego" buscó la opinión de diversas figuras del espectáculo, incluyendo a Gian Piero Díaz, exconductor de "Esto es guerra", para preguntarle sobre la crisis matrimonial que atraviesa Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao en Argentina.

Ante la situación, el popular 'Pipi' se mostró muy apenado por sus excompañeros de trabajo y destacó que la empresaria de Gamarra debe estar profundamente afectada, pues siempre soñó con su boda y formar una familia con Palao.

"Me da muchísima pena el caso de Alejandra, yo la conozco a Ale y la quiero muchísimo. Entiendo lo que ella siente y el concepto de familia que siempre ha querido tener y que tal vez la vida no le pudo dar. A mí me da pena que Said haya metido la pata de esa forma", comenzó diciendo.

El presentador de televisión también enfatizó que la actitud de Said Palao es "indefendible" y que las amistades, haciendo referencia a Patricio Parodi y Francho Sierralta, no pueden ser una excusa para faltarle el respeto a la pareja.

"Nadie le puso una pistola en la cabeza para que haga la tontería que hizo. Hoy me imagino que Said se está arrepintiendo, pero lo hecho está. No hay nada más importante en una relación que la confianza, más la admiración de saber que tu pareja es incapaz de sacarte la vuelta. Esas dos cosas, que para mí son esenciales, se han perdido", comentó, dejando en duda que la relación pueda recomponerse tras la traición.

¿Said Palao merece una segunda oportunidad?

Por otro lado, Gian Piero Díaz fue consultado sobre si creía en las segundas oportunidades, ante la posibilidad de que Alejandra Baigorria decidiera perdonar a Said Palao. El conductor de Willax fue enfático al señalar que, si fuera su caso, no lo haría.

"¿Después de eso? No, yo no. Si yo veo a mi esposa o a mi novia en una situación así, eso para mí no tiene arreglo. Para mí, pero estamos hablando de ellos y tal vez con una conversación de por medio... pero para mí eso ya se partió", mencionó el exconductor de 'Combate'.

En conclusión, el matrimonio de Said Palao y Alejandra Baigorria sigue colgando de un hilo tras ser captado en una fiesta en un yate que incluyó la compañía de señoritas. Como señaló Gian Piero Díaz, la decisión de otorgar una segunda oportunidad solo le corresponde a la pareja, y será Alejandra quien defina si la confianza perdida puede algún día ser reconstruida o si este capítulo marcará el fin de su relación.