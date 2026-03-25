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Flor Ortola renuncia al pódcast de María Pía tras ser acusada de defender a Said: "No quiero exponer a alguien que quiero"

Flor Ortola no se presentó en el programa digital y evitó seguir hablando de la polémica entre Said Palao y Alejandra Baigorria.

Flor Ortola decidió no aparecer en pódcast para no hablar del tema de Said Palao y Alejandra Baigorria
Flor Ortola decidió no aparecer en pódcast para no hablar del tema de Said Palao y Alejandra Baigorria (Composición Karibeña)
25/03/2026

Flor Ortola se encuentra en medio de la polémica luego de ser señalada por Onelia Molina como "chupamedias" de Alejandra Baigorria. La argentina fue criticada duramente por supuestamente intentar defender a Said Palao por el ampay en Argentina. En ese contexto, decidió no presentarse en el pódcast de María Pía. 

Flor Ortola abandona pódcast tras polémica 

Flor Ortola no apareció en la reciente emisión de 'Sin más que decir', conducido por Israel Dreyfus y María Pía Copello. Al ser parte del equipo, se esperaba su pronunciamiento tras las recientes declaraciones de Onelia Molina.

En ese contexto, leyeron los mensajes de la argentina, quien decidió no asistir tras revisar la pauta para evitar pronunciarse nuevamente sobre el escándalo que involucra a Alejandra Baigorria.

"A penas leí la pauta te escribí. Te soy totalmente honesta, no quiero estar ahí sentada exponiendo más a alguien que quiero mucho. Entiendo que se hable y toque el tema, pero no tengo deseos de ser parte de eso", dijo en conversación con el productor del programa.

@riclatorrez #florortola se corrió de programa de #piacopello . #peru #alejandrabaigorria #magalytvlafirme ♬ sonido original - Ric La Torre

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Asimismo, la comunicadora señaló que, al no tener contrato, no se sentía obligada a participar. Sin embargo, María Pía Copello precisó que sí mantuvieron una reunión previa y llegaron a un acuerdo de palabra para que Ortola se integrara a la mesa de conducción.

Onelia Molina arremetió contra Flor Ortola

Onelia Molina conversó con un reportero de Magaly Medina y no dudó en lapidar a Flor Ortola, luego de que esta asegurara que Alejandra Baigorria estaba al tanto del viaje de Said Palao a Argentina. 

Ante ello, la odontóloga mostró su desacuerdo y lanzó duros calificativos contra la argentina por intentar defender al participante de 'Esto es guerra'.

Onelia Molina arremete contra Flor Ortola por intentar defender a Said: "Es la chupamedias de Alejandra"
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"Esa Flor es la 'chupamedias' de Ale. Siempre sale a decir lo que Alejandra quiere y, obviamente, está intentando limpiar la imagen de Said para que Alejandra esté más tranquila y pueda perdonarlo", comentó.

Onelia Molina también dejó en evidencia su rechazo hacia Flor Ortola, al afirmar que no permitirá que se aproveche de la situación. 

"De esa argentina no quiero saber nada. Se cuelga de todo lo que sea y de mí no va a ser, pero bueno es un títere y no le daré un segundo de mi tiempo", sentenció.

Tras estas declaraciones, en las que además se reveló que Said Palao habría tenido un comportamiento cuestionable en Colombia, Flor Ortola decidió tomar distancia de los medios para no afectar a su amiga Alejandra Baigorria. 

Temas relacionados Alejandra Baigorria Flor Ortola Onelia Molina podcast Said Palao

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