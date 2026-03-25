Onelia Molina arremete contra Flor Ortola por intentar defender a Said: "Es la chupamedias de Alejandra"

Onelia Molina volvió a encender la polémica y esta vez no se guardó nada contra Flor Ortola. La chica reality explotó tras escuchar que la argentina trataba de defender a Said Palao por el escándalo en Argentina y lanzó duros comentarios contra la amiga de Alejandra Baigorria.

Onelia Molina estalla contra Flor Ortola por defender a Said Palao

Onelia Molina no se quedó callada y arremetió con todo contra Flor Ortola, luego de que la argentina saliera a opinar sobre el polémico viaje de Said Palao a Argentina. La chica reality no estuvo de acuerdo con sus declaraciones y la enfrentó sin filtro.

Todo empezó cuando Flor aseguró que Alejandra Baigorria sí sabía del viaje de Said. Esa versión generó molestia en Onelia, quien decidió responder con un mensaje directo que rápidamente se volvió viral.

"Esa Flor es la 'chupamedias' de Ale. Siempre sale a decir lo que Alejandra quiere y, obviamente, está intentando limpiar la imagen de Said para que Alejandra esté más tranquila y pueda perdonarlo", lanzó en "Magaly TV La Firme".

La integrante de reality dejó claro que no quiere tener ningún tipo de vínculo con Flor Ortola. Según dijo, no permitirá que se mencione su nombre en medio de este escándalo.

"De esa argentina no quiero saber nada. Se cuelga de todo lo que sea y de mí no va a ser, pero bueno es un títere y no le daré un segundo de mi tiempo", expresó bastante molesta.

Sus palabras encendieron las redes sociales y generaron todo tipo de comentarios. Algunos usuarios respaldaron su postura, mientras que otros cuestionaron la forma en que se refirió a Flor. Lo cierto es que esta nueva pelea suma más tensión a todo el caso que involucra a Said Palao y Alejandra Baigorria, tras las imágenes difundidas desde Argentina.

Flor Ortola responde y no se guarda nada

Tras la polémica, "Magaly TV La Firme" buscó la versión de Flor Ortola, quien no dudó en responder con firmeza. Lejos de mostrarse afectada, dejó claro que no le importa lo que diga Onelia.

"Pero a mí no me importa lo que diga Onelia o lo que diga la gente. El vínculo que yo tengo con Ale o mis amistades lo sé yo y no me mueve una aguja, ni un pelo lo que piense nadie, absolutamente de mis vínculos ni menos ella que no está ni presente en mi boda", afirmó.

Además, negó que esté tratando de defender a Said o de limpiar su imagen, como se le acusa. Incluso, aseguró que no tiene ningún interés en meterse en problemas ajenos ni sacar provecho de la situación.

"Si piensa eso ella que yo quiero limpiar, que lo piense, pero yo no me beneficio de nada y es lo que dije, no es tapar nada", agregó.

Este enfrentamiento ha vuelto a poner el tema en el centro de la farándula. El viaje de Said a Argentina sigue dando que hablar y ahora suma este nuevo cruce entre figuras del espectáculo. Mientras Onelia se muestra firme en su postura, Flor también dejó claro que no piensa retractarse. Cada una defiende su versión y el conflicto parece lejos de terminar.

Cabe señalar que tras las declaraciones de Onelia Molina, las críticas de Magaly Medina, quien la tildó de "apañadora" y sus propios comentarios, Flor Ortola no se presentó en "Sin más que decir". La argentina decidió no ir al podcast donde trabaja con María Pía Copello, quien se pronunció al respecto.

"Me acabo de enterar que Flor hoy día no viene... Flor nos ha escrito en la mañana", señaló Pía. "No voy a llegar hoy, me disculpo si genero alguna complicación... Apenas leí la pauta, te escribí. Y te soy honesta... No quiero estar ahí sentada exponiendo más a alguien que quiere mucho... Yo no tengo deseo de ser parte de eso", señaló Flor en un mensaje a Peter Fajardo que leyó Israel Dreyfus.

En conclusión, Onelia Molina arremetió sin filtros contra Flor Ortola y dejó claro que no quiere ningún tipo de vínculo con ella. Por su parte, Flor respondió con firmeza, asegurando que no le afectan las críticas y negando que esté defendiendo a Said Palao. Así, el enfrentamiento entre ambas ha intensificado la polémica, dejando claro que el escándalo está lejos de terminar.