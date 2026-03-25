Onelia Molina reveló que Alejandra Baigorria busca comprobar infidelidad de Said: "Paga lo que sea"

La polémica en torno a Said Palao y Mario Irivarren sigue sumando capítulos. Tras el ampay en Argentina que encendió las redes, Onelia Molina decidió hablar y revelar chats con Alejandra Baigorria, así como detalles inéditos del viaje que un mismo grupo de amigos realizó a Colombia durante la despedida de soltero de Said en 2025.

Onelia comparte conversaciones con Alejandra Baigorria

En Magaly TV La Firme, Onelia Molina aseguró que Alejandra Baigorria estaría desesperada por obtener pruebas de la presunta infidelidad de Said Palao. La empresaria, según la excombatiente, estaría dispuesta incluso a pagar dinero o viajar a Argentina para hablar con las modelos que participaron en la fiesta.

"En el AirBnb pasaron cosas y la despedida de Said también, o sea la primera vez que lo vieron con una chica y hay videos. No sé qué espera ella la verdad. Ella está desesperada, está cegada, quiere ver chape, beso, imágenes fuertes. Ella paga lo que sea, quiere irse a Argentina y todo", declaró Onelia.

La producción del programa confirmó que intentó comunicarse con las mujeres que aparecen en las imágenes difundidas desde Argentina, pero todas se negaron a declarar y bloquearon los contactos. Según Magaly, para Onelia, este silencio responde a que las involucradas forman parte de un "negocio" donde la discreción es obligatoria.

"Esas chicas no quieren hablar, nos han bloqueado todas, no quieren saber nada, no quieren hablar. Acuérdense, si es cierto lo que Onelia contó, lo que le dijo la amiga mexicana, esas chicas no van a hablar porque es un negocio que tienen y eso implica discreción", explicó la joven.

Por otro lado, la excombatiente aseguró que ha intentado aconsejar a Alejandra, priorizando su bienestar personal frente a la situación.

"Si estoy haciendo eso es para ayudar a Alejandra... ella ya habló conmigo, está desesperada, quiere que le diga todo lo que sé", explicó, dejando claro que los hechos aún están en desarrollo.

Onelia revela qué pasó en Colombia

Pero eso no esotdo, Onelia Molina reveló que conversó con Tammy Parra, una influencer mexicana que estuvo con el exchico reality Diego Rodríguez, y estuvo presente en la despedida de soltero de Said Palao en Colombia. Es así como la odontóloga reveló al reportero de Magaly, que aquel viaje fue incluso peor de lo que pasó en Argentina.

"Yo tengo el nombre de las chicas de Medellín, son literal chicas de compañía y tuvieron todas sus cosas, lo mismo en AirBnb. A mí ya me habían dicho. Así que ahora mismo la chica (Tammy) como que ha salido todo esto y dice 'oye sí, si supieran que en Medellín se portaron peor, Said hizo de las suyas como siempre'. Me dijo 'yo no te dije nada, ellos llevaron a estas chicas al AirBnb jueves y viernes', entonces me dijo 'yo tenía ID del Ipad de Diego, esos videos'', declaró.

En conclusión, el caso de Said Palao, Alejandra Baigorria y Mario Irivarren continúa en desarrollo, con Onelia Molina como testigo clave de los hechos en Colombia y Argentina. Mientras se conocen nuevos detalles sobre los viajes y fiestas, la polémica sigue generando atención mediática y mantiene a los protagonistas bajo la lupa del público.