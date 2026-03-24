Álvaro Paz de la Barra pide perdón a Sofía Franco en debate presidencial: "Palabras desafortunadas"

Este martes 24 de marzo se llevó a cabo un nuevo debate presidencial, que dejó varios momentos polémicos. Uno de ellos fue cuando Álvaro Paz de la Barra sorprendió al pedirle perdón a su esposa, Sofía Franco, madre de su hijo, por fuertes expresiones tras una discusión pasada.

Álvaro Paz de la Barra ofrece disculpas a Sofía Franco

El candidato del partido Fe en el Perú, Álvaro Paz de la Barra, inició su intervención en el debate presidencial sorprendiendo al pedir perdón públicamente a su esposa Sofía Franco.

Aprovechando la atención de millones de televidentes, Álvaro Paz de la Barra hizo mea culpa y afirmó que fue un error señalar a la conductora de televisión por problemas con el alcohol, drogas y ludopatía, calificando sus comentarios de "desafortunados".

"Pueblo peruano, runayakta peruano, gracias Dios, por esta oportunidad, esta valiosa oportunidad, porque puedo pedir perdón públicamente a la madre de mi hijo, Sofía Franco, por esas palabras desafortunadas que tuve el año 2021", mencionó el candidato presidencial.

El gesto generó sorpresa por el contexto en el que se produjo, pero marcó un punto de inflexión en la polémica relación con la exconductora de televisión, que en varias ocasiones ha sido calificada como "tóxica".

Magaly opinó sobre el perdón de Álvaro Paz de la Barra

Magaly Medina no pasó por alto el gesto de Álvaro Paz de la Barra, recordando cómo en varias ocasiones intentó minimizar los fuertes dichos que dirigió contra su esposa Sofía Franco. La conductora recordó los hechos de 2021, cuando tras una pelea con la madre de su hijo en su domicilio, el entonces alcalde de La Molina la acusó de tener problemas con el alcohol y las drogas.

"Por el hecho vergonzoso que todos sabemos, por lo que dijo a todos los medios de comunicación (...) Cuando tiene que enfrentarse y sabe que su imagen está deteriorada con una credibilidad 0 y con un rechazo que tenemos muchas mujeres hacia él y su candidatura hace esto", señaló Magaly Medina, poniendo en duda la sinceridad del gesto del candidato.

Cabe recordar que en aquel entonces, Álvaro Paz de la Barra no solo acusó a Sofía Franco de adicciones, sino que también amenazó con quitarle a su hijo, lo que explica por qué su disculpa pública ha sido recibida con escepticismo por parte de muchos y visto como una forma de querer limpiar su imagen en plena campaña presidencial 2026.

