Pamela Franco reafirma su apoyo a Melanie Martínez y su hija: "Nadie merece que te destruyan"

La empresaria Melanie Martínez ha salido a hablar sobre el difícil momento que vive su hija, en medio del conflicto con el padre de la menor, un conocido cantante de cumbia. Es así como la expareja del artista, Pamela Franco, ha reafirmado que brindará todo su apoyo a Melanie.

Pamela Franco apoya a Melanie Martinez

Durante una conversación con el programa 'Amor y Fuego', Pamela Franco dejó en claro que estará apoyando a la hermana de su hija y a su madre, Melanie Martínez. Ya que la hija mayor de reconocido cantante de cumbia junto a otras personas más habrían hecho daño a la adolescente.

"Tuve la oportunidad de escuchar los audios, yo lo dije públicamente que la voy apoyar en lo que esté a mi alcance. Se agradece a los abogados que la están apoyando. Que llegue hasta donde tenga que llegar, porque yo creo que las personas tienen que tomar conciencia", expresó.

Así mismo, señaló que una joven en crecimiento ni nadie merece estar recibiendo tantos ataques de parte de su propia familia. Por ello, se lo toma de manera personal, ya que el padre de su hija podría hacerle lo mismo.

"Nadie merece que te destruyan, pero una adolescente que está en todo el crecimiento y desarrollo, y de dónde vino, es terrible la verdad. Por eso yo lo tomé de manera muy personal", declaró.

Son hermanas sus hijas

Además, Pamela Franco comenta que cada una tiene sus propias vivencias y confirma que ha compartido muchas cosas por la que Melanie Martínez también ha vivido. Por ello, señala que la apoyará ya que la hija de la empresaria es hermana de la suya, y tienen que estar para ayudarse siempre así sea contra el padre de sus menores.

"Cada quien tiene su vivencia, yo desde el lado que estoy por cosas que también he compartido. Le he dicho que la voy apoyar, tenemos algo en común que nuestras hijas son hermanas, son mujeres", expresó.

De esta manera, Pamela Franco deja en claro que como lo anunció en una transmisión en vivo, estará para apoyar a Melanie Martínez porque finalmente son familia por sus hijas que son hermanas. Además, señala que nadie debe ser atacado de esa forma y menos cuando se trata de tu propia hija de parte de su padre. Por ello, la cantante se siente identificada y espera que aquellas personas involucradas tomen conciencia de sus hechos.