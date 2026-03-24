Onelia Molina responde tras críticas por 'facturar' con su ruptura con Mario Irivarren: "No me voy a sentar a llorar"

Onelia Molina atraviesa un momento difícil tras su ruptura con Mario Irivarren por una infidelidad en Argentina. Desde entonces, su exposición en redes y televisión ha crecido —incluyendo colaboraciones con marcas—, lo que ha generado opiniones divididas, ya que algunos usuarios la acusan de "facturar" a raíz de su ruptura.

Onelia Molina se defiende de críticas por "facturar" tras su ruptura con Mario Irivarren

Tras la polémica por una publicidad de "perfume" en la que hacía alusión a su etapa de soltera luego de terminar con Mario Irivarren, Onelia Molina decidió pronunciarse.

En una entrevista con América Espectáculos, la arequipeña dejó en claro que continuará trabajando pese a las críticas, pues no piensa seguir afectada por lo ocurrido.

"Voy a seguir trabajando (...) ¿Qué voy a hacer? No me voy a sentar a llorar por lo que viene pasando (...) La gente ve mis redes para despejar su mente y eso es lo que les doy, no quita que no tengo sentimientos, que atrás de eso, no hay dolor, no es fácil, pero me van a ver bien", mencionó Molina.

Además, la odontóloga sorprendió al revelar que siempre ha tenido pretendientes, pero que actualmente disfruta de su soltería y no espera tener un nuevo romance. En ese sentido, remarcó que siempre respetó su relación con Mario Irivarren mantuvo el respeto.

"Siempre han estado (los pretendientes), pero ahora estoy soltera. En su tiempo, estaba con pareja, respetaba mucho, ponía muchos límites. Ahora estoy sola y la verdad que no quiero nada con nadie", afirmó.

Onelia Molina no guardará "luto" a Mario Irivarren

Por otro lado, Onelia Molina también se pronunció sobre las declaraciones de Rafael Cardozo, quien consideró que debía guardar "luto" tras el fin de su relación con Mario Irivarren, luego de que ella compartiera imágenes de una salida nocturna con amigos.

"(Cuestionan mucho que haya salido, Rafael dice que debería llevar mínimo luto tres semanas. ¿Cómo tomas esas declaraciones?) Mmm malísimas. Yo creo que por qué tengo que guardar luto a una persona que me faltó respeto. No, no pienso igual que él, la verdad", sentenció la characata.

Lejos de mostrarse afectada o aislarse, la participante de 'Esto es guerra' dejó claro que continúa con su rutina habitual. La modelo señaló que no piensa cambiar sus vida social por su separación.

"Yo estoy haciendo las cosas bien, estoy tranquila, estoy saliendo con amigos, siempre he tenido una vida social muy activa y no la voy a dejar de tener", dijo la chica reality.

En esa línea, Onelia Molina deja en claro que busca seguir adelante con su vida tras la traición de Mario Irivarren, enfocada en su trabajo y su entorno social, sin sentir la necesidad de guardar "luto".