¡Adiós Mario Irivarren! Onelia Molina disfruta de soltería en evento musical con amigos de 'EEG'

Tras el ampay de Mario Irivarren, Onelia Molina decidió dar por terminada su relación de manera inmediata y señaló que no desea comunicarse con él. Ahora, la joven odontóloga se encuentra disfrutando de su soltería con sus amigos cercanos.

Onelia Molina disfruta su soltería

La influencer Onelia Molina ha decidido continuar con su vida tras terminar con Mario Irivarren por haber sido infiel en Argentina con mujeres en un yate y en una casa de campo. Como ya lo mencionó en varios medios de prensa, decidió avanzar con su vida y olvidarse de la 'Calavera Coqueta'.

Después de una semana intensa llenos de problemas por los cambios, Onelia Molina mostró que el fin de semana salió a Flavia López y Kevin de 'Esto es Guerra'. Todos salieron juntos al concierto de música electrónica donde gozaron hasta las últimas mostrando que sigue adelante con su vida lejos de su expareja.

Además, los seguidores de la joven odontóloga aplaudieron que siga con su vida tras la infidelidad de Mario Irivarren en Argentina. Muchos fanáticos señalaron que esperan pueda vivir su soltería y si desea, iniciar una nueva relación amorosa donde la respeten.

Habla sobre su ruptura y el contacto cero

Durante su intervención, Onelia Molina se mostró firme y emocional, explicando cómo tomó la decisión de cerrar este capítulo de su vida. Según la modelo, lo eliminó de todos lados y desea cortar comunicación.

"Hablamos. Le dije varias cosas que tenía que decir y que aclarar. Me contó muchas cosas y bueno, lo eliminé de todos lados, ya no habrá comunicación con él ni ahora ni nunca. Actualmente, yo no lo quiero cerca. No quiero saber de él y como le dije: 'aléjate si tú sientes algo de aprecio, de cariño o lo que sea que puedas sentir por mí'. ", sostuvo la odontóloga.

Además, Onelia subrayó que no desea ningún acercamiento con Mario y que incluso le pidió que se alejara de ella. La modelo puso en duda los sentimientos que Irivarren pudo haber tenido y remarcó que no quiere palabras, llamadas ni imágenes que la conecten con él.

De esta manera, Onelia Molina revela que ha decidido marcar distancia con su ex Mario Irivarren por completo. Por ello, su primer fin de semana sola ha demostrado que vivirá su vida de soltera como mejor le plazca y salió de juerga con varios de sus compañeros de 'EEG' siendo aplaudida por sus seguidores.