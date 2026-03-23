Pamela López llora en 'La Granja VIP' tras pelea con Pati Lorena: "Es una grosera para su edad"

Después de que 'La Mackyna' fuera el primer eliminado de 'La Granja VIP', los altercados no terminaron dentro del reality. Pati Lorena tuvo una pelea con Pamela López por Paul Michael, pero tiempo después la influencer no pudo evitar romperse en llanto.

Pamela López llora en 'La Granja VIP'

Ante de dormir, Pamela López salió en defensa de Paul Michael porque Pati Lorena lo llamó 'chibolo' terminando en un fuerte altercado. Al día siguiente, Mónica Torres habló con la ex de Christian Cueva sobre lo sucedido, pero la influencer se puso a llorar señalando que no podría aguantar estar en el programa de reality de convivencia por todo lo que pasa y que solo lo hace para pagar cuentas.

"Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo. Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué", expresó.

Así mismo, declaró que la productora sería una persona grosera a pesar de ser la mayor y reclamó por sus comentarios sobre su relación con Christian Cueva. Incluso, la comparó con Shirley Arica y Samahara Lobatón, afirmando que ellas serían mejor Pati Lorena.

"Es una grosera para su edad comportarse así, se está pintando de cuerpo entero decirme 'qué bueno que te dejaron'. Como me arrepiento de haber salvado a esta mujer, la verdad. Es la que está todo el tiempo creando cizañas a todo el mundo. Hasya Shirley y Samahara con sus cosas, son más gente que esta señora", declaró.

¡Altercado por Paul Michael!

En "La Granja VIP", la discusión arrancó cuando Pati Lorena le habló fuerte a Paul Michael. La influencer intervino de inmediato para poner orden. Pamela reaccionó sin dudar y defendió a su novio porque no aceptó que lo llamen "chibolo".

"No hables si no sabes, no te metas conmigo, estoy hablando con tu chibolo", mencionó Pati. "Él puede hablar, él tiene boca y ya basta de faltarle el respeto. Es hipócrita, la respeto, no importa, ¿le gustaría que le hablen con un calificativo? Tanto que habla de respeto y educación. Él se llama Paul Michael y usted tiene que aprender a respetar... comience a dirigirse por su nombre", dijo Pamela.

De esta manera, Pamela López tuvo una fuerte pelea Pati Lorena por defender a Paul Michael donde 'sacó las garras', pero después tras conversar con Mónica Torres rompió en llanto al afirmar que no dudaría en el reality de convivencia.