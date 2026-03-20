Vania Bludau sorprende con mensaje en redes tras ampay de Mario Irivarren: "Mi humilde opinión..."

La polémica sobre Mario Irivarren sigue generando repercusiones en la farándula peruana tras difundirse imágenes que lo vinculan con infidelidades a Onelia Molina junto a Said Palao y Patricio Parodi. En medio de las reacciones llamó la atención, que Vania Bludau compartió un mensaje en redes que no pasó desapercibido.

El mensaje de Vania Bludau en medio del escándalo

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió un pronunciamiento que generó debate entre sus seguidores. Aunque la publicación no abordó directamente la polémica con Mario Irivarren y Said Palao, sí llamó la atención por su tono y contenido:

"Buenos días, a continuación mi humilde opinión... Yo opino que el color rojo me queda espectacular y la única que logró convencerme es mi amiga. (...) Yo opino que tengo el lujo de ser amiga de Pablo del Águila, profe de jazz, coreógrafo de teatro musical en obras increíbles y además, baila marinera precioso", escribió Bludau.

Lo que más sorprendió a los usuarios fue que, siendo cercana a Alejandra Baigorria, pareja de Said, no se refiriera de manera directa al ampay. Sus seguidores destacaron la ambigüedad de la publicación y especularon sobre la intención detrás de su mensaje.

"Supongo que opinará de su amiga Alejandra" "Que dirá sobre su amiga" "¿Será con segunda?", fueron algunos de los mensajes en redes

Vania Bludau confiesa cuánto tiempo lleva soltera y revela sus deseos para el 2026

Durante una entrevista a inicios de año para 'Amor y Fuego', Vania Bludau, sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida amorosa. La modelo reveló que cumplió un año oficialmente soltera y aseguró que mantiene la esperanza de encontrar pronto a la persona indicada.

"El 18 es mi aniversario de soltería oficial (...) Estoy un año soltera", expresó ante las cámaras.

En esa línea, confesó que realizó diversos rituales con la intención de atraer el amor durante este 2026. Según contó, no dejó pasar ninguna de las prácticas populares que suelen viralizarse en redes sociales.

"He mordido canela, me metí debajo de la mesa, guardé tres kilos de lentejas, me pasé romero, me comí uvas", enumeró.

La influencer precisó que llevó estos rituales a un nivel más espiritual durante un viaje a Cusco junto a una amiga, donde pidió a las deidades andinas que este nuevo año le traiga una pareja estable.

"Le rogué a los Apus, a la Pachamama, hice mi fogata, llovió a las doce. Espero que este año llegue el amor de mi vida. Espero que sí", señaló. Finalmente, Bludau aclaró que, si bien no le faltan pretendientes, aún no encuentra a alguien con quien desee consolidar una relación. "Sí, sí hay algunos (pretendientes) por ahí", añadió.

En conclusión, Vania Bludau vuelve a ser protagonista, tanto por la coincidencia de su viaje con el escándalo de Mario Irivarren como por sus reflexiones sobre la soltería y rituales amorosos para 2026. Mientras los seguidores especulan sobre sus mensajes en redes, Bludau mantiene el control de su narrativa y prioriza sus deseos y experiencias más allá de la polémica.