Vania Bludau reveló cuánto tiempo lleva sin pareja y que buscaría el amor este 2026: "Ya hice todos los rituales"

Vania Bludau volvió a captar la atención del espectáculo local tras su aparición en uno de los conciertos de Bad Bunny en Lima. La modelo e influencer asistió a la exclusiva "Casita" del artista y, a la salida del show, habló sin filtros con 'Amor y Fuego' sobre su situación sentimental y las decisiones que marcarán una nueva etapa en su vida.

Vania Bludau confiesa cuánto tiempo lleva soltera y revela sus deseos para el 2026

Durante la entrevista, Vania Bludau se mostró entusiasta al recordar su experiencia en el concierto de Bad Bunny, a quien llamó cariñosamente "Benito". La exchica reality destacó la cercanía que tuvo con el cantante y la experiencia única que vivió en el espectáculo.

"Increíble. Yo fui a un concierto en primera fila en Miami, pero no había casita. La pasé muy chévere porque tuve a Benito al costado. Yo bailaba sola contra el muro (...) Fue una experiencia única. Benito huele muy rico", comentó entre risas.

Sin embargo, más allá del evento musical, Bludau sorprendió al hablar abiertamente sobre su vida amorosa. La modelo reveló que cumplió un año oficialmente soltera y aseguró que mantiene la esperanza de encontrar pronto a la persona indicada.

"El 18 es mi aniversario de soltería oficial (...) Estoy un año soltera", expresó ante las cámaras.

En esa línea, confesó que realizó diversos rituales con la intención de atraer el amor durante este 2026. Según contó, no dejó pasar ninguna de las prácticas populares que suelen viralizarse en redes sociales.

"He mordido canela, me metí debajo de la mesa, guardé tres kilos de lentejas, me pasé romero, me comí uvas", enumeró.

La influencer precisó que llevó estos rituales a un nivel más espiritual durante un viaje a Cusco junto a una amiga, donde pidió a las deidades andinas que este nuevo año le traiga una pareja estable.

"Le rogué a los Apus, a la Pachamama, hice mi fogata, llovió a las doce. Espero que este año llegue el amor de mi vida. Espero que sí", señaló. Finalmente, Bludau aclaró que, si bien no le faltan pretendientes, aún no encuentra a alguien con quien desee consolidar una relación. "Sí, sí hay algunos (pretendientes) por ahí", añadió.

Vania Bludau anuncia su regreso definitivo a Lima y descarta realities

Además de sus confesiones sentimentales, Vania Bludau aprovechó para anunciar un importante cambio en su vida profesional y personal. La modelo recordó que durante todo el 2025 estuvo viajando constantemente a Lima para participar en distintos proyectos televisivos, como El gran chef famosos y su ingreso a Esto es guerra junto a Alejandra Baigorria.

Debido a esta intensa agenda, decidió establecerse nuevamente en la capital de manera definitiva.

"Mi primicia es que ya estuve viajando tanto a Perú el año pasado, que ya me voy a mudar del todo. Estoy trayendo toda mi carga de cosas y me mudo a Lima nuevamente este año", afirmó.

Al ser consultada sobre posibles nuevos proyectos en televisión, Bludau se mostró reservada, aunque dejó abierta la posibilidad de futuras sorpresas. "Se vienen cositas", respondió de manera escueta.

No obstante, descartó por completo la opción de regresar a un reality de competencia, asegurando que ya no se siente en condiciones de asumir ese tipo de retos físicos.

"Miren mis uñas esculturales y hermosas. No hay forma. Aparte, no estoy para romperme un hueso", señaló con humor.

En conclusión, Vania Bludau atraviesa una etapa de cambios y decisiones importantes. La modelo disfruta de su soltería, apuesta por nuevos proyectos y planea un regreso definitivo a Lima. Con declaraciones sinceras y de buen humor, deja en claro que prioriza su bienestar y se abre a nuevas oportunidades, tanto sentimentales como profesionales.