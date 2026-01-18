Melissa Paredes, Vania Bludau y otras figuras estuvieron en 'La Casita' de Bad Bunny durante su concierto en Lima

Bad Bunny regresó al Perú con su gira Debí Tirar Más Fotos World Tour y desató la euforia en el Estadio Nacional durante su concierto del sábado 17 de enero. Entre los asistentes destacaron figuras de la farándula local, como Melissa Paredes, quien acudió junto a su esposo Anthony Aranda y protagonizó un inesperado momento con el artista puertorriqueño en el exclusivo espacio 'La Casita'.

Melissa Paredes relata su experiencia en 'La Casita'

Melissa Paredes contó que su presencia en 'La Casita' no fue producto de una invitación previa, sino de una decisión tomada directamente por el staff del concierto. Según explicó, tanto ella como Anthony Aranda fueron seleccionados en el lugar, hecho que sorprendió incluso a la propia modelo.

"La verdad que nadie me invitó, el staff me dijo 'hey tú, ven'", reveló en sus declaraciones, aclarando que todo ocurrió de manera espontánea durante el espectáculo.

Una vez en el espacio vip, la pareja vivió un momento que rápidamente se volvió viral. Paredes aseguró que Bad Bunny se acercó directamente a Anthony Aranda para brindar con él en más de una ocasión, generando la emoción de ambos.

"No puedo creer que mi esposito le hizo salud a Bad Bunny. Tu interacción lo fue todo, fueron dos saludos: el primero así y el segundo te tocó", comentó visiblemente emocionada.

La actriz y modelo también destacó que disfrutó el concierto al máximo y dejó en claro su admiración por el intérprete de Tití me preguntó.

"De verdad que lo dimos todo, yo me divertí, fui a divertirme. Yo soy fan de Bad Bunny, lo amo desde el día uno", expresó, dejando ver que la experiencia fue inolvidable tanto a nivel personal como artístico.

Vania Bludau y otras figuras que estuvieron en 'La Casita'

Además de Melissa Paredes, otras figuras del espectáculo peruano también lograron ingresar a 'La Casita', captando la atención del público y de las cámaras. Vania Bludau fue una de las más comentadas de la noche. La influencer y exchica reality recibió saludos desde las tribunas y no pasó desapercibida entre los asistentes, quienes celebraron su presencia en el exclusivo espacio.

Otra creadora de contenido que generó comentarios fue Luana Barrón, quien completó el grupo de invitadas en esta segunda fecha del concierto. Su aparición provocó opiniones divididas entre los seguidores y asistentes, especialmente porque días antes había manifestado su interés por formar parte de ese sector del show.

Las imágenes de las figuras nacionales en 'La Casita' se viralizaron rápidamente en redes sociales, donde usuarios compartieron fotos y videos del momento, destacando la cercanía entre los famosos y el artista internacional.

El primer concierto de Bad Bunny en Lima no solo dejó un estadio lleno, sino también momentos que dieron que hablar en el espectáculo. La experiencia de Melissa Paredes y Anthony Aranda en 'La Casita', junto a la presencia de otras figuras mediáticas, confirmó que el paso del 'Conejo Malo' por el Perú fue mucho más que un show musical.