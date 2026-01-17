Natalie Vértiz deja "Estás en Todas" tras 6 años y Choca Mandros explica su salida: "La extrañaremos"

La televisión peruana vive un momento inesperado. Natalie Vértiz anunció su salida definitiva del programa "Estás en Todas", espacio que condujo durante seis años junto a Choca Mandros. La noticia fue confirmada en vivo y dejó sorprendidos a los seguidores del magazine.

Natalie Vértiz se despide de "Estás en Todas"

La ausencia de Natalie Vértiz en el set de "Estás en Todas" llamó la atención del público desde el inicio del programa. Minutos después, Choca Mandros tomó la palabra y explicó que su compañera decidió cerrar esta etapa para enfocarse en nuevos proyectos personales y profesionales, decisión que fue respetada por todo el equipo.

"Como les dije al inicio del programa, no nos está acompañando el día de hoy porque Natalie a quien queremos un montón y la vamos a extrañar, tomó la decisión de arrancar otros planes. Está empezando nuevas tareas y caminos", expresó en vivo.

Durante seis años, Natalie Vértiz fue una de las figuras principales de "Estás en Todas". Junto a Choca Mandros logró una conexión especial con el público, convirtiéndose en una de las duplas más queridas de la televisión de entretenimiento. Su salida marca el cierre de una etapa importante para el programa.

Choca no ocultó la pena que siente por esta despedida y recordó todo lo vivido junto a la modelo durante estos años. Las palabras del conductor dejaron en claro que no hubo conflictos ni diferencias, sino una decisión tomada con calma y pensando en el crecimiento personal de Natalie.

"Le está yendo super chévere como influencer a nivel internacional, la verdad es que tomamos esta decisión con mucha pena. Son 6 años que compartimos con ella, hemos compartido muchas cosas de su vida. Respetamos la decisión de Natalie y nos da mucha pena", comentó.

Antes de cerrar el tema, Choca Mandros dedicó un mensaje final que emocionó a los televidentes y al equipo de producción. El conductor aseguró que Natalie siempre será parte del programa y que las puertas quedan abiertas para un posible regreso.

"También nos da mucho orgullo, sé que ella va a seguir brillando. Te queremos, te respetamos y te vamos a extrañar. Esta siempre va a ser tu casa, siempre tendremos las puertas abiertas para ti", dijo con visible emoción.

Natalie estuvo en 'La Casita' de Bad Bunny

Mientras tanto, Natalie continúa activa y vigente fuera de la televisión. En los últimos meses ha reforzado su carrera como influencer y ha participado en eventos internacionales. Además, recientemente fue una de las figuras más comentadas tras aparecer en 'La Casita' durante el concierto de Bad Bunny en Lima.

En conclusión, la salida de Natalie Vértiz de "Estás en Todas" marca un cambio importante en el programa, pero también abre una nueva etapa en la vida de la modelo. Su decisión demuestra que está enfocada en nuevos retos y en seguir creciendo fuera de la pantalla chica. Aunque el público la extrañará en la conducción, todo indica que Natalie seguirá brillando y dejando huella, ahora desde otros espacios.