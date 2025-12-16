Natalie Vértiz incluyó en importante viaje a su nana: es un miembro más de la familia

La modelo, conductora de televisión y exMiss Perú Natalie Vértiz volvió a generar comentarios en redes sociales tras compartir un emotivo momento relacionado con Rosmery Coveñas, su trabajadora del hogar, a quien llama cariñosamente 'Boufi' y quien cuida a sus hijos desde hace más de una década. A través de sus historias de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi anunció que su colaboradora logró obtener la visa, un trámite que llevaba tiempo esperando.

La noticia fue celebrada públicamente por ambas y rápidamente llamó la atención de los seguidores de la influencer, quienes destacaron la cercanía y el vínculo que Natalie mantiene con 'Boufi'. Sin embargo, el anuncio no quedó ahí, ya que la exintegrante de 'Esto es Guerra' reveló que, tras la aprobación del documento, viajaron juntas a Los Ángeles, Estados Unidos, para disfrutar de unas vacaciones y celebrar el cumpleaños de Yaco Ezkenazi.

Y es que mediante una fotografía en la que aparece junto a Rosmery Coveñas, Natalie Vértiz compartió el mensaje: "Visa aprobada para mi Boufi. Habemus vacaciones", confirmando que su trabajadora del hogar también se sumó al viaje.

Muchos usuarios destacaron el gesto de la modelo, resaltando la relación de confianza y afecto que mantiene con quien forma parte de su entorno familiar desde hace más de diez años.

¿Criticas a Natalie Vértiz por ir con su nana a Estados Unidos?

No obstante, el anuncio también generó cuestionamientos. Un sector de usuarios señaló que el viaje no representaría necesariamente unas vacaciones para Rosmery Coveñas, ya que, al acompañar a la familia, seguiría cumpliendo labores de cuidado de los hijos de la pareja durante la estadía en el extranjero. Este debate dividió opiniones.

Hasta el momento, Natalie Vértiz no ha respondido directamente a estas críticas, manteniéndose al margen de la controversia y enfocándose en compartir momentos de su día a día en Estados Unidos junto a su familia y su querida 'Boufi'.

Natalie Vértiz y su nana en Los Ángeles

Natalie Vértiz y los gestos anteriores que reflejan el vínculo familiar con su nana

Este no es el primer gesto que la pareja conformada por Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi tiene con Rosmery Coveñas y su familia. El año pasado, cuando la hija de 'Boufi' cumplió 18 años, la pareja la sorprendió con regalos de lujo, entre ellos dos bolsas de la reconocida marca europea Pandora y una gran torta de cumpleaños.

La propia trabajadora del hogar compartió las imágenes en sus redes sociales y agradeció públicamente el detalle. "Muchas gracias por todo, mi familia Eskenazi Vértiz. Gracias por tan lindo detalle hacia mi hija en sus 18 años. Tenía 7 años cuando llegamos a sus vidas, ahora ya 18", escribió, evidenciando el lazo cercano que mantiene con la familia.