Said Palao viajó a Colombia antes de su boda con Alejandra Baigorria con los mismos del ampay: "Los cuatro fantásticos"

La reciente emisión de Magaly TV La Firme del 19 de marzo encendió nuevamente la polémica en torno a Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi. Se presentó una información que cambia la lectura del reciente ampay en Argentina, mostrando que lo ocurrido no sería un hecho aislado, sino parte de un patrón que se remonta al año pasado.

Viaje de Said Palao con Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta

Magaly Medina detalló que la escapada a Argentina no fue la primera de este tipo protagonizada por el grupo conocido como los "Cuatro Fantásticos", conformado por Said Palao, Mario Irivarren, Patricio Parodi y Francho Sierralta. Según la periodista, el año pasado, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, los mismos amigos realizaron un viaje similar a Colombia.

"Ellos, los 'Cuatro Fantásticos', viajaron ya antes. El año pasado, por estas fechas, entre el 13 y 17 de marzo de 2025, viajaron a Colombia", señaló Magaly, mientras mostraba en pantalla detalles de los vuelos de los influencers.

Lo que generó mayor controversia fue la proximidad de esa escapada con la boda de Said Palao y Alejandra Baigorria, celebrada el 26 de abril de 2025. La conductora cuestionó si la salida a Colombia habría sido, en realidad, una despedida de soltero encubierta.

Además, destacó que, al igual que en el viaje a Argentina, los influencers mantuvieron discreción en sus redes sociales sobre esta escapada.

"Tuvieron otro viaje de solteros, donde tampoco publicaron nada Patricio Parodi, Said Palao, Mario Irivarren y Francho Sierralta", agregó Medina.

Declaraciones previas de Said sobre su despedida

La hipótesis del viaje de solteros también encuentra sustento en declaraciones anteriores de Said Palao. El chico reality había mencionado que sí celebró una despedida antes de casarse, aunque sin dar mayores detalles.

"Sí, sí tuve, hace un mes. Tú sabes que soy reservado. (...) Círculo más cercano, la pasamos genial, fue un fin de semana", señaló en su momento, dejando entrever que se trató de un encuentro íntimo y lejos del ojo público. Sin embargo, a la luz de la nueva información, ese "fin de semana" podría coincidir con el viaje a Colombia junto a sus amigos.

Estas revelaciones reabren el debate sobre la vida personal de Said Palao y su entorno, y dejan en evidencia que los episodios de viajes privados del grupo podrían formar parte de un patrón más amplio de escapadas discretas antes de momentos importantes de sus vidas.

En conclusión, el reciente viaje de Said Palao a Colombia añade otra capa a la polémica tras su ampay en Argentina. Entre especulaciones de despedidas de soltero y discreción en redes, los fans siguen atentos a sus movimientos. Estas escapadas confirman que la vida personal de los influencers sigue generando amplio interés mediático.