Alejandra Baigorria se quiebra por ampay de Said Palao en Argentina: "No sé qué pasará con mi familia"

¡Momento difícil! Alejandra Baigorria rompió su silencio luego del escándalo en Argentina que involucra a su esposo, Said Palao. A través de un mensaje en su canal de WhatsApp, la empresaria se mostró afectada y confesó que no la está pasando bien.

Alejandra Baigorria se conmueve por ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria decidió romper su silencio luego del escándalo en Argentina que involucra a su esposo, Said Palao. La empresaria habló a través de su canal de WhatsApp y dejó ver lo afectada que está por todo lo que viene ocurriendo.

La 'Gringa de Gamarra' explicó que no se había pronunciado antes porque no estaba lista emocionalmente. Aseguró que está pasando por un momento complicado y que ni ella misma entiende bien lo que siente.

"Hola chicos, hola comunidad, hola seguidores, primero agradecerles, por el gran apoyo que estoy recibiendo. Quiero decirles que si no me he manifestado antes es porque el momento en el que estoy pasando obviamente por obvias razones no es fácil. Si no he declarado es porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada", expresó.

Alejandra dejó claro que este problema no es algo simple, ya que se trata de su familia y su matrimonio. Por eso, la situación la ha golpeado fuerte. Sus palabras muestran lo difícil que está siendo este momento para ella.

"Y con respecto a lo que está pasando es algo que no me siento lista para hablar aún y creo que tengo el derecho de hacerlo. No la estoy pasando bien es verdad, no quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí, porque, ay Dios, porque obviamente es una familia, tengo una familia, yo no es un enamorado, no es nada, es una familia constituida. Es algo mucho más allá", señaló.

Pide empatía ante críticas

La empresaria también se refirió a los comentarios que ha recibido en redes sociales. Muchos la han criticado por seguir trabajando en medio del escándalo.

"Hay comentarios muy dolorosos en redes... La gente dice: 'No porque tú eres así, porque tú eres no', no, pónganse en mi lugar... Agradecer el apoyo de ustedes y por favor sean empáticos, no solamente conmigo, es feo burlarse, mofarse, decirte que te lo mereces. Eso no debería existir porque realmente yo no he hecho nada para recibir eso", dijo.

Además, pidió respeto y comprensión, ya que no se siente lista para enfrentar preguntas incómodas. Señaló que cualquier interrogante sobre su relación, en este momento, la afectaría.

"Entonces yo les pido de verdad que sean un poco empáticos conmigo y que entiendan que yo no estoy lista para que cincuenta cámaras vengan y me digan cosas que me van a dañar, porque las preguntas obviamente no van a ser: 'Hola, Ale, qué linda, ¿cómo estás?', no. Las preguntas y las palabras van a ser hirientes", agregó.

Uno de los momentos más impactantes fue cuando Alejandra confesó que no sabe qué pasará con su relación ni con su vida personal. A pesar de todo, aseguró que seguirá trabajando, ya que muchas personas dependen de ella.

"Yo no sé qué va a pasar conmigo, yo no sé qué va a pasar con mi familia, yo no sé nada. Necesito un tiempo para poder respirar, para poder asumir, para poder pensar... O sea, hay mucho en juego, hay muchas cosas que analizar, conversar. Al final la decisión de todo la voy a tomar yo... Voy a seguir trabajando, voy a seguir siendo fuerte como soy y lo que pase mañana no lo sé", expresó.

En conclusión, Alejandra Baigorria atraviesa un momento muy duro tras el ampay de Said Palao. Con mucha sinceridad, pidió respeto mientras intenta entender lo que está pasando. Por ahora, su prioridad es darse un tiempo y tomar decisiones con calma sobre su familia.