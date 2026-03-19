Alejandra Baigorria sabía del viaje de Said Palao a Argentina y que estaba con chicas, según Flor Ortola

En medio de la polémica por el ampay en Argentina, la influencer Flor Ortola sorprendió al asegurar que Alejandra Baigorria sí sabía del viaje de Said Palao y hasta que habían chicas. En el podcast "Sin más que decir", Flor contó detalles que cambian la versión que muchos tenían sobre esta historia.

Alejandra Baigorria sabría del viaje de Said Palao a Argentina

Cuando todos pensaban que el ampay en Argentina había sido una sorpresa total, una nueva versión cambia todo. La influencer Flor Ortola aseguró que Alejandra Baigorria sí sabía del viaje de Said Palao y hasta del ambiente en el que estaba. Las declaraciones se dieron en el podcast "Sin más que decir", donde la influencer contó detalles que han dejado a muchos con la boca abierta.

"Ella estaba al tanto de este viaje. O sea no entiendo por qué dicen la escapada o la trampa. Ella estaba al tanto, sabía lo del chat de, o sea doy fe, lo habló conmigo", señaló.

Según Flor Ortola, mientras Said estaba en Argentina, Alejandra también se encontraba fuera del país. La empresaria viajó a República Dominicana con sus amigas, lo que mostraría que ambos tenían planes por separado.

"Y ella se fue a República Dominicana con unas amigas. También viaja sola, tiene también un poco esta relación, lo digo por lo que sé. Con Onelia yo no hablo no tengo vínculo", aseguró Flor.

Este detalle ha generado sorpresa, ya que muchos creían que ella no sabía nada de lo que ocurría. Sin embargo, esta versión indica que la situación sería distinta. En las imágenes del ampay se ve a Said en un yate, bailando y compartiendo con varias mujeres. Luego, al día siguiente, el grupo continuó con una parrillada en una casa con piscina.

Alejandra solo sabría de la fiesta, sino de la compañía

En la segunda parte del ampay, se observa a Said en un ambiente más cercano con algunas chicas. En uno de los momentos, una joven lo moja y luego le soba la espalda. Estas escenas generaron críticas en redes sociales, ya que muchos consideraron que no era adecuado para alguien con una relación.

A pesar de esto, lo que más llamó la atención fue lo que dijo Flor sobre el conocimiento que tenía Alejandra. Además, se mencionó que Said le habría enviado imágenes durante su estadía, lo que reforzaría que Alejandra estaba informada.

"Por favor a ver lo que me dicen aquí es que Ale sí sabía de que estaba con chicas, porque él le mandaba imágenes", señaló María Pía. "Me lo dijo", afirmó de forma directa cuando le preguntaron si la empresaria sabía lo que estaba pasando.

Durante el podcast, los conductores quisieron confirmar si esta información era reciente o ya la tenía desde antes. Flor señaló que Alejandra le contó que Said iba a tener un viaje y que habrían chicas en él.

"¿A ti te dijo Flor que Ale estaba al tanto?", preguntó Israel Dreyfus. "Yo la vi antes del viaje, no es que me lo dijo ahora", respondió Flor, dejando claro que esta conversación ocurrió antes de que estallara el escándalo.

Cabe señalar que Alejandra Baigorria aseguró que esperaría ver la segunda parte del ampay antes de dar su opinión. Si bien estaría al tanto del viaje, del yate y de la presencia de otras chicas, no tendría conocimiento de alguna situación comprometedora. Lo cierto es que en las imágenes difundidas no se le ve a Said haciendo algo directo, pero en la farándula consideran que su actitud fue una falta de respeto.

En conclusión, las declaraciones de Flor Ortola cambian por completo la lectura del ampay en Argentina. Ahora no solo se habla de este, sino también de lo que Alejandra Baigorria sabía desde el inicio sobre el viaje de Said Palao. Este nuevo dato ha generado más dudas que respuestas y mantiene a la farándula peruana atenta a lo que pueda pasar en los próximos días.