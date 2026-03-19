Paul Michael explota contra Samahara Lobatón tras llamarlo 'vividor' y 'mantenido': "No ayudas en nada"

Un tenso momento se vivió en La Granja VIP durante las nominaciones del miércoles 18 de marzo. Paul Michael, pareja de Pamela López, reaccionó molesto tras los comentarios de Samahara Lobatón, quien lo llamó "mantenido". Esto derivó en un enfrentamiento que terminó con la nominación de la influencer, generando un nuevo conflicto en el reality.

Paul Michael responde a Samahara y justifica su nominación

Durante la emisión, Paul Michael explicó su decisión de nominar a Samahara Lobatón y criticó su actitud dentro de la competencia. Según el cantante, los comentarios de la influencer sobre él fueron la gota que colmó el vaso.

"Justo ahorita hemos tenido una discusión en la que me ha dicho que soy un 'muerto de hambre'", señaló Paul Michael, justificando su reacción. Sin embargo, Samahara aclaró lo que realmente expresó: "Un vividor".

La reacción de Paul Michael fue contundente. Consideró que la influencer no aportaba al reality y que su actitud era irrespetuosa, incluso calificándola de haragana.

"Un vividor, cosa que no soy, y quiero decir que eres una cochina, una desordenada, una persona que cree que sigue en su casa, que cree que tiene corona... eres una persona haragana, no ayudas en nada aquí en 'La Granja', te lo digo con todo respeto, bueno sin respeto porque tú me has faltado el respeto", declaró, justificando su nominación ante compañeros y televidentes.

El cruce dejó en evidencia las tensiones dentro del programa y la dificultad de mantener la convivencia, mientras la audiencia seguía de cerca la interacción entre los participantes. En su derecho a replica Samahara optó por no responderle y dijo:

"No voy a dejar que me siga chupando la sangre. A lo que Paul no se quedó callado y respondió: "No te voy a chupar la sangre como tu le chupas a tu novio, al actual"

Paul Michael destrozó a Samahara Lobatón: "Eres una cochina.. haragana. No ayudas en nada. Solo vienes a pelear". #LaGranjaVIP pic.twitter.com/JZB7fsBame — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) March 19, 2026

Samahara Lobatón y Shirley Arica critican a Paul Michael

La situación provocó que Samahara Lobatón y Shirley Arica comentaran sobre la relación de Pamela López con Paul Michael. La hija de Melissa Klug cuestionó abiertamente la actitud del joven, mostrando su incredulidad sobre cómo López mantiene un vínculo con él.

"Yo no sé cómo ella, siendo una mujer adulta, soporta a alguien tan hueco", expresó Samahara, evidenciando su postura crítica hacia la pareja.

Por su parte, Shirley Arica coincidió en señalar que el cantante todavía demuestra inmadurez. "A mí me parece buena gente, lo veo como medio aniñado. Es como si no hubiese madurado, como un niño huev...", afirmó. La polémica concluyó con un comentario fuerte de Samahara que rápidamente se difundió en redes:

"Este es más rata que tú y yo todos juntos, ah". La frase generó reacciones y comentarios entre los seguidores del reality, alimentando la discusión sobre la dinámica entre los participantes y el carácter de Paul Michael dentro de La Granja VIP.

La nominación de Samahara Lobatón evidenció la tensión entre los concursantes y los conflictos de un reality de convivencia intensa. Los comentarios de Paul Michael, junto a las críticas de Samahara y Shirley, muestran cómo las diferencias personales generan polémica mediática. Los seguidores siguen atentos a cada detalle del juego y las relaciones dentro de la granja.