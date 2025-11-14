¿Y Milett? Tinelli estaría "solo en su casa" tras deudas: "Cuando construyes relaciones sobre el dinero"

Marcelo Tinelli vuelve a ser el centro de la noticia en Argentina. Entre sus supuestas deudas millonarias, problemas familiares y varias ausencias en su programa de streaming, la prensa asegura que el conductor estaría pasando uno de sus peores momentos. Y en medio de todo esto, muchos se preguntan qué pasa con Milett Figueroa.

Tinelli se ausenta de todos lados en crisis por deudas

En Argentina, los programas de espectáculos no dejan de hablar de las supuestas deudas millonarias, los problemas familiares y las inesperadas ausencias de Marcelo Tinelli en su propio programa de streaming. El conductor no apareció durante la semana en su transmisión en vivo, lo que generó preocupación en su equipo y también en los espectadores.

En "SQP", Yanina Latorre lo dijo sin vueltas: "Estamos en la puerta de carnaval, hoy era el día que Marcelo volvía al streaming, Marcelo nunca llegó". En "Intrusos" comentaron que el ambiente tampoco es el mejor: "Quienes están, trabajan con él, también están un poco molestos".

El conductor fue reemplazado el martes por José María Listorti. Esto llamó mucho la atención porque no estaba anunciado y todos esperaban que Tinelli regresara para explicar la situación. Yanina remarcó la incomodidad general del equipo al señalar. Listorti, intentando poner paños fríos, aseguró que Tinelli está atravesando un tema personal complicado.

"Todos creíamos que Marcelo iba a dar la cara, contar qué es lo que le pasó, lo que venimos esperando todos, pues prometió hablar", dijo la comunicadora. "La verdad que está muy preocupado con el tema personal. (No por la guita, por la familia). La guita no, la guita se va a solucionar, están los abogados. Le preocupa el tema familiar, lo cual es lógico", señaló el conductor de reemplazo.

Pero el miércoles ocurrió lo mismo. Tinelli volvió a ausentarse y Listorti tuvo que salir otra vez a salvar el programa.

"Le mandamos un beso a Marcelo, se están dando cuenta que hoy tampoco vino, él va a venir cuando pueda, chicos. No sé qué decir, no tengo idea", expresó José María.

Mientras tanto, los medios argentinos siguen soltando detalles sobre sus supuestas deudas. En C5N informaron una larga lista de cheques rechazados, juicios laborales, problemas con la AFIP y más, cifras que han sorprendido incluso a sus seguidores.

"Estas son las deudas declaradas y confirmadas. 95 cheques rechazados de La Flia, 327 palos sin fondo, 44 de publicidad de imagen, 364 palos y 199 cheques rechazados. 811 millones sin fondo. Hay 13 juicios de la AFIP, 48 juicios laborales, 2 juicios de seguridad social, cheques por San Lorenzo, ni hablar, juicio penal económico, un juicio de Juan Alberto Badía en su momento", comentaron en C5N.

¿Y Milett Figueroa? Marcelo Tinelli estaría solo en su casa

El escándalo creció aún más cuando Mariano Iúdica, quien trabajó varios años con Tinelli, dio una opinión que incendió las redes. Con una frase dura y directa, dejó entrever que Tinelli estaría enfrentando su peor momento sin apoyo cercano.

Su comentario fue tajante: " Cuando construís sobre el dinero, las relaciones evidentemente están mostrando que cuando se corrió el dinero no quedó nada de amor fraternal, de amor familiar, ¿entendés? Que el chabón cuando se quedó sin un peso, le sacaron hasta el banquito. Está solo en su casa".

Sus palabras generaron dudas sobre quiénes siguen realmente al lado del conductor. Según lo que dijo, esta crisis estaría afectando su relación con Milett Figueroa.

En conclusión, la situación de Marcelo Tinelli sigue en desarrollo, pero todo indica que el conductor enfrenta un momento difícil tanto en lo personal como en lo económico. Y mientras su ausencia sigue llamando la atención, las preguntas sobre Milett Figueroa, su entorno y el futuro de su relación continúan creciendo.