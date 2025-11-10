Milett Figueroa se pronuncia sobre la crisis familiar de Marcelo Tinelli: "La gente se entera de todo"

En medio de los rumores y la tensión que rodea a la familia Tinelli, Milett Figueroa rompió su silencio y habló por primera vez ante la prensa argentina. La modelo peruana se refirió brevemente a la situación que vive su pareja, Marcelo Tinelli, dejando entrever que detrás de todo hay más de lo que se comenta.

Milett Figueroa defiende a Marcelo Tinelli en medio del crisis familiar

Milett Figueroa reapareció ante las cámaras argentinas y habló por primera vez sobre el escándalo familiar que involucra a su pareja, Marcelo Tinelli. La modelo peruana conversó con el programa "Intrusos" de América TV, donde defendió con firmeza al conductor y aseguró que todo se está resolviendo dentro del ámbito familiar.

"Felizmente todo está solucionándose. No siento que es un tema que yo deba explicar, pero como compañera, con el amor que siento por él y por la familia, sé que hay mucho amor. Se está arreglando en la interna", expresó Milett con una sonrisa tranquila.

Con sus palabras, la exbailarina dejó en claro que prefiere mantenerse al margen del conflicto. No obstante, demostró su apoyo a su pareja, quien ha estado en el ojo público por los problemas con algunas de sus hijas.

Cuando el reportero le preguntó cómo se sentía tras la polémica, Milett admitió que al inicio estuvo preocupada, pero que ahora todo está más calmado. Sus declaraciones mostraron una Milett más madura, consciente de la exposición mediática que vive desde que inició su romance con Tinelli.

"Sí, bueno, al principio angustiada, ¿no? Pero felizmente ahora todo está mucho más tranquilo, él está resolviendo algunos temas laborales y definitivamente familiares que como toda familia pasa, bueno, ¿quién no ha pasado? Bueno, la diferencia es que somos públicos y la gente se entera de todo", respondió con sinceridad.

"Marcelo es más papá que hombre"

Pese a los rumores de una supuesta distancia con Juana Tinelli, la hija del conductor, Milett aseguró que mantiene un gran respeto por todos los miembros de la familia. Además, destacó el rol de Marcelo como padre.

"Yo respeto mucho. Juani la conozco. Es una chica con muchos sentimientos. Tiene muy buenos sentimientos, ella, y jamás haría nada en contra de su papá. Marce tampoco. Marce es una persona que cuida mucho a sus hijos, que los ama profundamente y que es más papá que hombre", declaró la peruana con total seguridad.

Además, descartó que haya una ruptura en el clan Tinelli, dejando claro que todo se trata de situaciones normales entre familiares. La modelo peruana aseguró que el conductor mantiene una relación cercana con todos sus hijos y que las diferencias no han afectado el cariño entre ellos.

"Hay unión, discusiones tienen todos en la familia, pero hay unión, hay unión siempre y hay mucho amor. Él es un papá excelente, un hombre maravilloso, con muchas ocupaciones", añadió.

Milett sigue firme y enamorada

A pesar de los comentarios y los chismes, Milett Figueroa aseguró que sigue al lado de Marcelo Tinelli, acompañándolo en cada paso y siendo su mayor apoyo. Mientras tanto, el reality "Los Tinelli" habría continuado grabándose con normalidad. En redes sociales, se vio a la doña Marthita, mamá de Milett, cargando maletas. La señora se habría ido de Argentina para regresar a Perú.

"A ver, ahí sale la protagonista. ¡Ay, cuidado! No te quieren dejar ir... Así sale la protagonista del reality, la pieza más importante", dijo quien la graba y ella acotó: "No quieren que me vaya".

En conclusión, Milett Figueroa se mantiene tranquila y enfocada en su vida en Argentina, demostrando que su amor por el presentador argentino sigue firme. Con esta nueva aparición, Milett demuestra que está más enamorada que nunca y que, a pesar del escándalo familiar, su relación con Marcelo Tinelli sigue más fuerte que nunca.