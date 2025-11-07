Tinelli habría pasado una noche llorando por crisis familiar y económica, y Milett lo apoya: "Te amo"

Marcelo Tinelli no atraviesa su mejor momento. Según medios argentinos, estaría viviendo una fuerte crisis emocional y económica, luego de conocerse los conflictos entre sus hijas y los problemas legales que enfrenta. En medio de esta tormenta, Milett Figueroa, pareja del conductor, le envió un mensaje lleno de amor y apoyo a través de sus redes sociales.

Marcelo Tinelli habría llorado por polémica familiar y económica

El popular presentador argentino Marcelo Tinelli está pasando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Según medios de su país, el conductor habría pasado una noche entera llorando debido a los problemas familiares y económicos que lo aquejan. A todo esto se suma la preocupación por su hija Juana Tinelli, quien recientemente recibió amenazas de muerte.

El drama familiar no termina ahí. Su hija Candelaria Tinelli encendió la polémica con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia María Paula Robles, mamá de su hermana Juana.

"La única ex que no se quedó con nada y aún así lo sigue apoyando. Sos única, mamá", escribió Candelaria, haciendo referencia a su madre Soledad Aquino, quien ha sido un gran soporte para Marcelo en estos tiempos complicados.

Mientras la tensión crece en su entorno familiar, el conductor tuvo que despedirse de su finca Guanahani, ubicada en Punta del Este, un lugar muy querido por él. Según la prensa argentina, la venta del inmueble y los conflictos personales lo habrían dejado completamente devastado. El periodista Gustavo Descalzi, del canal América TV, reveló cómo fue esa dura jornada.

"Solo, se encuentra solo. Tinelli suspendió su viaje. Llegó hasta el aeropuerto, se quedó unos minutos hablando por teléfono y decidió regresar a La Chacra", contó en vivo.

Luego añadió que tuvo una noche complicada en Uruguay, pues la pasó llorando y completamente afectado por la situación. Según contó, el productor no habría tenido a nadie cerca para brindarle apoyo.

"Lo que me dicen es que pasó una noche muy dramática. Llorando. Noche dramática, solo. Sin sus afectos, sin su familia. Hablando por teléfono con distintas personas. Y es aquí donde yo le pregunto a la mesa: ¿Dónde están los amigos del campeón?", señaló.

Milett Figueroa le envía un mensaje de amor y él le responde

En medio de toda esta tormenta emocional, Milett Figueroa ha demostrado ser su mayor apoyo. La modelo peruana compartió en sus redes sociales un mensaje lleno de amor y esperanza para su pareja.

"Familia, de latín familia. La mayor bendición en esta vida. Un grupo que permanece unido en medio de cualquier adversidad... Lugar donde nace el amor y la alegría", escribió Milett. Junto al texto, la actriz añadió unas palabras dedicadas especialmente a él: "Amor infinito, Marcelo Tinelli. Te amo... Amor infinito siempre. Te amo mucho".

El conductor no tardó en responder con el mismo cariño. Su mensaje reflejó la conexión y el apoyo mutuo que mantienen pese a los momentos difíciles.

"Gracias, mi vida, por estar y acompañar siempre. Te amo", escribió Marcelo en sus historias, dejando en claro que el amor de Milett ha sido su refugio en medio de tanto caos.

En conclusión, Marcelo Tinelli enfrenta un momento difícil en el plano personal y económico, marcado por conflictos familiares, amenazas y presiones judiciales. Sin embargo, ha encontrado en Milett Figueroa un apoyo constante y emocional. Esta ha sido una de las semanas más difíciles en su vida, pero también una en la que ha comprobado quiénes realmente lo acompañan cuando todo se derrumba.