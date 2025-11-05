Serie de 'Los Tinelli' peligra tras amenazas a hija menor del conductor: ¿llegará el debut de Doña Martha?

La familia Tinelli atraviesa tensión luego de que Juanita, hija menor de Marcelo Tinelli, denunciara amenazas de muerte. La noticia preocupó a seguidores y productores de Los Tinelli, que podrían verse afectados por su posible salida. Este hecho también despertó interés en Perú, ya que Milett Figueroa y su madre, Martha Valcárcel, participarían en la nueva temporada.

Preocupación por la continuidad de Los Tinelli

En el programa América Hoy se planteó la posibilidad de que la segunda temporada de Los Tinelli se vea en riesgo tras la denuncia presentada por Juanita Tinelli. Según el espacio televisivo, la joven habría decidido alejarse de las grabaciones por motivos de seguridad, una decisión que generó incertidumbre sobre el futuro del proyecto y sobre la aparición de nuevos personajes, como Milett Figueroa y su madre.

Al respecto, Soledad Aquino, madre de Micaela y Candelaria Tinelli, comentó a la prensa argentina que no cree en la veracidad de las amenazas. "Me parece algo tan loco, tan ridículo", señaló, dejando entrever que considera la denuncia una exageración.

Por su parte, Mimi Alvarado, esposa del primo de Marcelo Tinelli, también se refirió al tema y expresó una opinión similar:

"Yo la conozco a Juani, y bueno, en ese corte de la temporada 1 de Los Tinelli le dije que hiciera la denuncia, que le pongan un botón de pánico, pero mi postura es parecida a la de Soledad".

En medio del revuelo, varios seguidores de Milett Figueroa se preguntaron si la situación afectaría la participación de la modelo peruana en la serie. Ante ello, el programa se comunicó con Doña Martha, madre de Milett, quien evitó entrar en polémicas, pero se mostró tranquila:

"Todo está controlado y siempre con Dios. ¿Quién contra Él?", respondió con serenidad.

Marcelo Tinelli rompe su silencio

Marcelo Tinelli no tardó en pronunciarse tras las repercusiones mediáticas. A través de sus redes sociales, el conductor expresó su preocupación y tristeza por la situación que atraviesa su hija menor y aseguró que su familia ya está tomando medidas de protección.

"Estamos amenazados todos. Una amenaza que le llegó a mi hija Juani, a la que amo con locura. Mi familia está asustada por todo lo que viene de esta gente, que compró esa deuda a una mutual rosarina con antecedentes con gente pesada", escribió.

En otro mensaje en su cuenta de X , el presentador mostró su lado más humano y reflexivo.

"Amo a mis cinco hijos. Son la razón de mi vida. Que nada ni nadie nos desuna nunca. Ese es mi deseo. Me duele fallar como papá, si es que alguno lo ha sentido así. Les pedí disculpas a todos y se las pido por acá, porque el tema ya es público. Ojalá pronto estemos juntos todos", añadió Tinelli.

Por ahora, no se ha confirmado si Juanita Tinelli continuará participando en el proyecto familiar o si su salida afectará la producción. Mientras tanto, Marcelo Tinelli busca mantener la unidad de su familia en medio de la crisis y garantizar la seguridad de todos sus hijos.