¡Crisis financiera!

Marcelo Tinelli habría sido embargado por millonaria deuda: ¿Qué dirá Milett Figueroa?

Marcelo Tinelli atraviesa un nuevo revés judicial tras el embargo de su chacra en José Ignacio. El empresario Gustavo Scaglione lo acusa de mantener deudas millonarias desde 2014.

12/09/2025

Marcelo Tinelli vuelve a estar en el centro de la polémica, ya que en medio de la nominación de su novia Milett Figueroa a los Premios Martin Fierro, se dio a conocer que su lujosa propiedad en José Ignacio, valuada en 11 millones de dólares, fue embargada. La medida judicial frenó la venta que ya estaba pactada con un matrimonio estadounidense y expuso sus problemas financieros.

Marcelo Tinelli estaría en bancarrota

El embargo fue solicitado por Gustavo Scaglione, empresario vinculado al mundo de los medios y actual accionista de América TV (canal de Argentina). Según trascendió, Scaglione reclama a Tinelli una deuda millonaria originada en el año 2014. La disputa ha encendido un conflicto legal que amenaza con extenderse más allá del ámbito judicial.

Cabe resaltar que, la propiedad embargada es considerada una de las residencias más exclusivas de Uruguay. Ubicada en La Boyita, cuenta con lujos como pileta, cancha de fútbol profesional, campo de golf y acceso privado a la playa. Hoy, esta mansión quedó atrapada en el conflicto judicial que enfrenta a Tinelli.

"Lo que se pudo saber es que en las próximas horas alguien estuvo vinculado comercialmente con Marcelo Tinelli, alguien que tiene que ver con el empresario de la televisión argentina lo va a demandar en las próximas horas por extorsión y reclama a una suma millonaria", indicó un presentador argentino.

Marcelo Tinelli rompe su silencio

Tinelli no tardó en reaccionar a través de sus redes sociales, donde dejó entrever que la situación tendría un trasfondo comercial y que su imagen estaba siendo atacada. Además, cuestionó el accionar de quienes hoy controlan América TV, canal donde trabajó como gerente de programación hasta fines de 2024.

El conductor también aclaró que la deuda reclamada no responde a compromisos personales, sino a su rol como garante en operaciones realizadas durante su gestión en el club San Lorenzo. Sin embargo, este argumento no ha evitado que la justicia avance con la medida que paraliza la venta de su propiedad.

Por su parte, Scaglione sostiene que la deuda se encuentra totalmente documentada y prepara una demanda adicional por extorsión, en respuesta a los mensajes públicos del conductor. La controversia se intensificó con la intervención de periodistas que revelaron detalles del caso, alimentando aún más el escándalo mediático.

Es así que, la disputa entre Marcelo Tinelli y Gustavo Scaglione no solo involucra a la justicia, sino también al mundo mediático. Mientras la mansión de José Ignacio permanece embargada, el conflicto amenaza con convertirse en una larga batalla legal que podría afectar aún más la imagen del conductor argentino.

