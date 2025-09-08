RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Natalia Salas está ultimando detalles para su boda con Sergio Coloma: "El amor de mi vida"

La actriz Natalia Salas vive momentos de emoción mientras organiza su boda con Sergio Coloma. La celebración reunirá a 150 invitados entre familiares y amigos más cercanos.

Natalia Salas está ultimando detalles para su boda
Natalia Salas está ultimando detalles para su boda (Composición Karibeña)
08/09/2025

Natalia Salas atraviesa días de gran emoción mientras se prepara para dar uno de los pasos más importantes de su vida: su matrimonio con Sergio Coloma. La actriz peruana se encuentra ultimando los detalles para la ceremonia y la celebración, donde tendrá como invitados a familiares y amigos cercanos.

La despedida de soltera de Natalia Salas

En medio de esta etapa especial, Natalia ya vivió su despedida de soltera. A través de sus redes sociales compartió imágenes luciendo un velo y un ramo de flores, acompañada de sus amigas más cercanas, quienes la llenaron de cariño y alegría antes de la esperada boda.

La pareja anunció en marzo su compromiso, sorprendiendo a sus seguidores con la noticia. Desde entonces, tanto Natalia como Sergio han manifestado su entusiasmo por compartir este momento tan importante con sus seres queridos, asegurando que será una celebración íntima y emotiva.

Se estima que alrededor de 150 invitados estarán presentes en la ceremonia y la fiesta posterior, lo que refleja el deseo de los novios de rodearse únicamente de las personas más importantes en sus vidas. La actriz ha comentado que cuenta los días para unirse oficialmente con el hombre al que considera el amor de su vida.

Despedida de soltera de Natalia Salas
Natalia Salas y su lucha contra el cáncer

Natalia Salas se mostró bastante sensible en redes sociales e hizo una emotiva publicación sobre el largo camino que ha tenido que atravesar luego de ser diagnosticada con cáncer, es por ello que la actriz agradeció el incondicional apoyo de su familia, esposo e hijo quienes fueron su motivación para vencer esta dura enfermedad. 

La reconocida actriz hace algunos días se sometió a una reconstrucción de mama ya que debido al cáncer tuvieron que extirparle una para erradicar el tumor en su cuerpo. 

Natalia Salas afortunadamente salió exitosa de su operación de reconstrucción de mama cerrando una etapa difícil en su vida que la llevó a alejarse de los teatros y programas para priorizar su salud.

La actriz agradeció el apoyo de su esposo Sergio Coloma quien ha sido su principal soporte cuando más lo necesitaba al igual que su hijo Leandro quien fue el empuje para que Natalia no se rinda ante la enfermedad. 

"Son mi fuerza, mi poder, mi amor, mi vida, mis sueños... Son todo. No se que hubiese sido de mi sin ustedes en toda esta travesía. Gracias Sergio por darme un amor tan amable e incondicional", dijo Salas. 

Es así que, Natalia Salas continúa organizando cada detalle para que la celebración sea inolvidable. La boda promete convertirse en un evento lleno de emoción, donde el amor será el verdadero protagonista de una historia que acaba de comenzar un nuevo capítulo.

Temas relacionados boda despedida de soltera Natalia Salas preparativos Sergio Coloma

