Samahara Lobatón rompe su silencio tras rumores su salida de 'La Granja VIP': "Fue un malentendido"

Los primeros días de La Granja VIP Perú han estado marcados por polémicas entre sus participantes. Esta vez, Samahara Lobatón volvió a ser noticia tras difundirse su supuesta renuncia al reality. La versión, que circuló el 17 de marzo, generó incertidumbre y reavivó el debate sobre su comportamiento.

Samahara Lobatón rompe su silencio: "Fue un malentendido"

Las especulaciones iniciaron cuando el tiktoker, Ric La Torre aseguró en sus redes sociales que la influencer habría decidido abandonar el programa tras un fuerte altercado. Sin embargo, lejos de confirmar esta versión, Samahara Lobatón reapareció tanto en la transmisión en vivo de YouTube como en la señal de Panamericana Televisión para aclarar lo sucedido.

"Desde ya quiero pedirle disculpas a los de producción. Hubo una mala comunicación de aquí hacia afuera, entonces todo sobrepasó los límites de mi tolerancia. Como saben, tengo un pequeño problema con eso. Juzgar y no mirar. Pero ustedes ya me conocen. Si ya me conocen, ¿pa' qué me invitan?", expresó con sinceridad, aunque sin perder su característico tono directo.

Además, al ser consultada por Ethel Pozo sobre su estado emocional y la posibilidad de abandonar el reality, fue enfática al descartar cualquier problema. "Yo estoy perfecta. Yo estoy bien, yo no tengo un problema con nadie. Ahorita estoy tranquila", afirmó.

Según los participantes, el conflicto surgió en la primera noche por la distribución de dormitorios, cuando Samahara quedó sin espacio para descansar. A ello se sumó su designación como peón por parte de Paul Michael y la incomodidad de convivir con Diego Chávarri, lo que elevó la tensión.

"La cuarta persona que yo nominé fue Diego Chávarri porque ellos se huev*. ¿Pueden traerme mis cosas?", se le escuchó decir, generando incomodidad entre los presentes.

Tras el altercado, algunos compañeros aseguraron que la influencer no regresó de inmediato a la casa, lo que alimentó los rumores de una posible salida.

Reacciones dentro del reality y presión emocional

El incidente no solo generó comentarios en redes sociales, sino también dentro del propio reality. Participantes como Mónica Torres y Pati Lorena analizaron la situación y consideraron que la presión emocional podría haber influido en la reacción de Samahara Lobatón, especialmente por estar lejos de sus hijos.

"Debe ser fuerte. Si para mis gatos ha sido... imagínate tres bebés. Son chiquitos. Espero que no lo haga", comentó Mónica Torres, evidenciando empatía por la situación de la joven.

A pesar de la tensión vivida, Samahara permaneció en el programa durante la noche y retomó sus actividades con normalidad al día siguiente, dejando en claro que, pese a las dificultades iniciales, continúa en competencia.

La convivencia en La Granja VIP Perú ha demostrado ser un reto emocional para varios participantes, quienes deben adaptarse rápidamente a nuevas dinámicas, responsabilidades y relaciones dentro del encierro.

En conclusión, el caso de Samahara Lobatón refleja cómo los conflictos dentro de los realities pueden escalar rápidamente y generar interpretaciones fuera de contexto. Aunque los rumores sobre su renuncia tomaron fuerza, la propia influencer se encargó de desmentirlos y reafirmar su permanencia en el programa.