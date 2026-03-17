Kyara Villanella y la pareja de Mark Vito se emocionan al despedirlo por reality: "Voy a extrañar su apoyo"

El estreno de "La Granja VIP" dejó uno de los momentos más emotivos de la noche. Kyara Villanella acompañó a su papá, Mark Vito, en su ingreso al reality y no pudo ocultar lo mucho que le afectará su ausencia durante el encierro. La pareja del creador de contenido, Leslie Echevarría, también estuvo presente. Ambas protagonizaron una conmovedora despedida.

Mark Vito entró a "La Granja VIP" junto a su hija Kyara y su novia

La llegada de Mark Vito al programa no pasó desapercibida. El empresario apareció junto a su hija Kyara Villanella y su pareja, Leslie Echevarría, generando gran atención desde el primer momento. La escena estuvo cargada de emoción y rápidamente se volvió tendencia en redes.

"Las voy a extrañar a ambas muchísimo. Las quiero mucho. Cuando salga, vamos a celebrar juntos", dijo Mark con la voz entrecortada antes de ingresar al reality.

El estreno de "La Granja VIP" dejó uno de los momentos más emotivos de la noche. Kyara Villanella acompañó a su papá, Mark Vito, en su ingreso al reality y no pudo ocultar lo mucho que le afectará su ausencia durante el encierro. La joven destacó lo importante que es él en su vida, sobre todo en esta etapa en la que está enfocada en sus estudios.

"Me da un poquito de pena pero estoy muy emocionada por él", afirmó Kyara. "(¿Qué es lo que más vas a extrañar?) Su apoyo, ahorita estoy en la universidad y me está apoyando mucho. Así que eso es lo que voy a extrañar más de él", comentó Kyara.

El momento se volvió aún más especial cuando los tres se abrazaron frente a cámaras, dejando ver la cercanía que tienen como familia. La escena fue seguida de cerca por los conductores y no tardó en generar comentarios entre los televidentes.

Por otro lado, Leslie Echevarría, pareja de Mark Vito, también tuvo un momento en el programa. Aunque lo tomó con humor, dejó entrever que esta experiencia podría ayudarlo a pensar mejor las cosas durante su encierro.

"Yo la verdad quiero que se quede por lo menos estos casi tres meses para así poder recapacitar un poquito", bromeó Leslie. "Para mí es un lujo, poder vivir en una mansión sin pagar", señaló Kyra.

Un reality con figuras que darán que hablar

"La Granja VIP" reúne a 16 figuras conocidas del espectáculo peruano que deberán convivir en un ambiente completamente distinto a su rutina. Los participantes estarán aislados del mundo exterior, sin celulares y alejados de sus familias.

Entre los nombres que forman parte del reality están Yiddá Eslava, Pamela López, Shirley Arica, Diego Chávarri, Renato Rossini Jr. y Pati Lorena, quienes prometen dar contenido con sus historias y personalidades.

Además, el programa ofrece un premio de 100 mil soles para el ganador, lo que aumenta la tensión y la competencia entre los participantes. Este monto ha sido destacado como uno de los más altos en realities recientes.

En conclusión, el ingreso de Mark Vito a "La Granja VIP" dejó un momento cargado de emoción junto a Kyara Villanella y Leslie Echevarría. La despedida reflejó el fuerte vínculo familiar y lo difícil que será la distancia durante el reality. Ahora, con su encierro, no solo enfrentará la competencia, sino también el reto de estar lejos de quienes más quiere.