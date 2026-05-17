Melissa Klug revela que Jefferson Farfán no le dio regalo a su hijo por su cumpleaños: "Ojalá lo cumpla"

Melissa Klug volvió a estar en el centro de la atención mediática tras celebrar el cumpleaños número 14 de su hijo Jeremy, fruto de su relación con Jefferson Farfán. Aunque compartió emotivos mensajes y momentos familiares, lo que más llamó la atención fue la inesperada revelación que hizo sobre el presunto comportamiento del exfutbolista en esta fecha especial.

Melissa Klug conmueve con mensaje de cumpleaños para Jeremy

Melissa Klug utilizó su cuenta de Instagram para dedicarle un extenso y emotivo mensaje a Jeremy Farfán por sus 14 años. La empresaria dejó ver su lado más sentimental al recordar cómo ha pasado el tiempo desde el nacimiento de su hijo y resaltó las cualidades que más admira de él.

"Mi adolescente cumplió 14 años y todavía me parece increíble cómo el tiempo pasó tan rápido. Desde que llegaste a mi vida, llenaste mis días de amor, risas y orgullo. Eres el niño de la sonrisa más hermosa del mundo, con un corazón noble y puro. Deseo que la vida siempre cuide tu corazón y que nunca pierdas esa esencia tan hermosa que te hace único", escribió Melissa.

Además, la popular 'Blanca de Chucuito' aseguró que siempre acompañará a su hijo en cada etapa de su vida y remarcó la importancia que tiene para ella celebrar cada uno de sus logros y momentos especiales.

"Gracias por enseñarme el significado del amor más puro. Siempre voy a estar a tu lado y nunca nada será más importante que celebrarte y acompañarte en cada paso de tu vida. Te amo, mi vida", agregó.

Las palabras de Melissa no pasaron desapercibidas en redes sociales. Muchos usuarios interpretaron parte de su mensaje como una posible indirecta hacia Jefferson Farfán, especialmente cuando enfatizó la importancia de acompañar y celebrar a los hijos en fechas significativas.

Melissa Klug asegura que Jefferson Farfán no le habría dado regalo a Jeremy

Horas después de compartir el saludo de cumpleaños, Melissa Klug decidió interactuar con sus seguidores mediante la clásica caja de preguntas en Instagram. Fue ahí donde una usuaria le consultó directamente sobre el regalo que Jefferson Farfán le habría dado a Jeremy por su cumpleaños.

La respuesta de Melissa sorprendió a muchos, pues dejó entrever que el exfutbolista todavía no había tenido ningún detalle con el menor. "Nada, dice que en la semana seguro pasa a recogerlo para que escoja su regalo. Ojalá lo cumpla. Cuando lo haga les cuento", respondió la empresaria.

La declaración generó una ola de comentarios entre los seguidores de ambos personajes públicos, quienes no tardaron en debatir sobre la relación que mantiene Jefferson Farfán con sus hijos.

Incluso, Melissa también reveló que el exjugador aparentemente no habría publicado ningún mensaje en redes sociales dedicado a Jeremy por su cumpleaños. Pese a ello, evitó lanzar críticas directas y prefirió reflexionar sobre las diferentes maneras que tienen los padres de expresar afecto hacia sus hijos.

"Cada quien demuestra el amor y el orgullo por sus hijos de distintas maneras, pero cuando nuestros hijos son una prioridad en nuestra vida, nace naturalmente querer celebrarlos, presumirlos y dedicarles palabras bonitas. Yo siempre voy a sentirme orgullosa de mis hijos y de cada paso que dan porque son lo más importante y valioso que tengo", señaló.

Melissa Klug revela que Jefferson Farfán no le regaló a su hijo.

Las recientes publicaciones de Melissa Klug no solo mostraron el amor que siente por Jeremy Farfán, sino que también volvieron a poner bajo los reflectores su relación con Jefferson Farfán respecto a la crianza de sus hijos. Sus respuestas en redes sociales despertaron diversas reacciones entre los usuarios.